En acı an! O manzarayı görmeye yüreği dayanmadı

Araç, bir ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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Pazarcılık yaptıkları ve işe gitmek için yola koyuldukları öğrenilen Gürbüz'ün olay yerine gelen yakınları, "Daha 3 aylık çocuğun vardı. Çocuğunu bırakıp nerelere gittin." diye gözyaşı döktü.