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En acı an! O manzarayı görmeye yüreği dayanmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 09:12 | Son Güncelleme

Aydın-Muğla karayolu Menderes köprüsü mevkisinde meydana gelen kaza sonucu bir kişi ölü, bir kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin şarampole devrilmesiyle meydana gelen kaza yürek dağladı.

İhbar üzerine sağlık ekipleri, itfaiye, jandarma ve polisin sevk edildiği olay yerinde otomobilde bulunan 29 yaşındaki gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Recai Şimşek (59) yönetimindeki 09 LS 673 plakalı otomobil, Aydın-Muğla karayolu Menderes köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
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Araç, bir ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
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Otomobilde bulunan Erdi Gürbüz'ün (29) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Şimşek'in ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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Pazarcılık yaptıkları ve işe gitmek için yola koyuldukları öğrenilen Gürbüz'ün olay yerine gelen yakınları, "Daha 3 aylık çocuğun vardı. Çocuğunu bırakıp nerelere gittin." diye gözyaşı döktü.
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Anahtar Kelimeler:
Aydın ölüm Kaza

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