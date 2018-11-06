En acı an! O manzarayı görmeye yüreği dayanmadı

İhbar üzerine sağlık ekipleri, itfaiye, jandarma ve polisin sevk edildiği olay yerinde otomobilde bulunan 29 yaşındaki gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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