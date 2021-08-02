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En acı an! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı

02.08.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da, Alanya’dan Antalya Havaalanı’na giderken takla atarak karşı şeride geçen midibüste bulunan 3 turist hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden bir turistin yakını, üzeri örtülü ceset torbasını kaldırarak ölen yakınının uzun uzun yüzünü okşadı. Yürekleri sızlatan görüntü kameralara da yansıdı.

En acı an! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı

Kaza, Alanya-Antalya D-400 karayolu Manavgat Çevre Yolu Sorgun Otogar istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya’daki otellerden aldığı turistleri Antalya Havaalanı’na götürmek üzere yola çıkan Naci Dirlik idaresindeki midibüs, Manavgat Çevre Yolu’nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşıp takla atarak karşı şeride geçti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

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ÇOK SAYIDA YOLCU YARALANDI

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 turist yaşamını yitirirken, aralarında midibüs şoförü ve çocukların da bulunduğu birçok yolcu da yaralandı. Yaralılar çevredeki özel hastanelere kaldırılırken, yaralı turistler şok içerisinde olan biteni izledi.

Kaza sonrası hayatını kaybeden turistlerin kimlikleri tespit edilmeye çalışılırken, trafiğe kapanan D-400 karayolu tur midibüsünün çekici tarafından olay yerinden kaldırılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

HAYATINI KAYBEDEN YAKININA UZUN UZUN BAKTI

Kazada hayatını kaybeden bir turistin yakını ise üzeri örtülü ceset torbasını kaldırarak ölen yakınının uzun uzun yüzünü okşadı. Yürekleri sızlatan görüntü kameralara yansıdı. Kaza anına ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, takla atan midibüsün ardından etrafı toz bulutunun sardığı görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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