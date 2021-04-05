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En acı bakış

05.04.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te, bir binada kurulan tahta inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

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Gaziantep’te, bir binada kurulan tahta inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin eşi, hayat arkadaşının morga götürülmesini gözyaşları içinde kızlarına sarılarak izledi.
Olay, Şehitkamil ilçesine Güvenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 nolu sokakta bulunan 5 katlı Nejla Kaplan Apartmanı’nda tamirat işi yapan Ali Çiftçi (40), bir anlık dikkatsizlik sonucu tahta iskelenin son katından aşağı düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı muayene sonucu, baş üstü düşen talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kızları olayı derste öğrendi, eşi gözyaşlarıyla veda etti
Olayın ardından Çiftçi’nin iş arkadaşları aileye haber verdi. Olay yerine gelen Ali Çiftçi’nin yakınları sinir krizi geçirdi. Acil Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren aileye müdahale etti. Babalarının çalıştığı binadan düştüğü haberini derste alan kızları Yağmur ve Damla Çiftçi’yi öğretmenleri olay yerine getirdi. Babalarının öldüğü haberini ise iki kız kardeşe amcaları verdi. Talihsiz işçinin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cenaze Adli Tıp’a getirildiği esnada anne ve kızları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

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