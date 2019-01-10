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En acı bakış! Yaşlı kadın evini yanışını gözyaşları içinde izledi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 03:34 | Son Güncelleme

Adana’da mumdan çıkan yangında yaşlı kadının evinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi. Yaşlı kadın daha sonra dumandan etkilendiği için hastaneye götürüldü.

En acı bakış! Yaşlı kadın evini yanışını gözyaşları içinde izledi!

Olay, Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15021 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte yaşayan Hatice Ölmen, elektrikler kesik olduğu için mum yaktı. Daha sonra Ölmen uyudu. Mum’un devrilmesiyle ev bir anda alev aldı. Son anda durumu fark eden Ölmen ve oğlu kendilerini sokağa attı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE İZLEDİ

Hatice Ölmen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada gözyaşları içerisinde evinin kül oluşunu izledi. Sonra dumandan etkilendiği fark edilen Ölmen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. (İHA)

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