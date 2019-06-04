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YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 14:11 | Son Güncelleme

Balıkesir’de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki polis memuru, memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Antalya Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 26 yaşındaki polis memuru Emre Yüksel Karataş, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kullandığı motosikletin yoldan çıkıp devrilmesi sonucu kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Balıkesir’de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki polis memuru, memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 26 yaşındaki polis memuru Emre Yüksel Karataş, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kullandığı motosikletin yoldan çıkıp devrilmesi sonucu kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Karataş’ın cenazesi, memleketi Tokat’ın Niksar ilçesine getirildi. Cenazesi Niksar Devlet Hastanesi morgundan alınarak babaevine getirilen Karataş’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Babaevinde helallik alınmasının ardından genç polis memurunun cenazesi Ulu Cami’ye getirildi. Evladının tabutuna sarılan baba Yusuf Karataş ise metanetini korumaya çalıştı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emre Yüksel Karataş’ın cenazesi Melik Gazi Kabristanlığı’nda dualarla toprağa verildi. Cenazeye Karataş’ın görev yaptığı Antalya’dan mesai arkadaşlarının yanı sıra meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bekar olduğu öğrenilen Emre Yüksel Karataş’ın geçtiğimiz yıl mezun olduğu ve ilk görev yeri olan Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.

En acı bayram

En acı bayram

En acı bayram

En acı bayram

En acı bayram

En acı bayram

En acı bayram

En acı bayram

En acı bayram

En acı bayram

En acı bayram

En acı bayram

En acı bayram

En acı bayram

En acı bayram
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