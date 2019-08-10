En acı bayram

Trabzon’un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün 2. ölüm yıldönümü bu yıl Kurban Bayramı’na denk geldi.

Oğlunun mezarının başında dua eden anne Ayşe Bülbül, 2 yıldır olduğu gibi bu yıl da bayramları buruk yaşadıklarını belirterek “Yavrumun hem ölüm yıldönümü hem de Kurban Bayramı, ikisi de bir araya geldi. Allah razı olsun bugünü bize unutturmayanlardan” dedi.

Trabzon’un Maçka İlçesi Köprüyanı Mahallesi’nde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristlerin saldırısı sonucu Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül şehit olmuştu. Olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Eren Bülbül’ün ailesinin acıları hiç dinmiyor.

Evlerinin yanında oğlu için yaptırdığı mezarı ziyaret eden anne Ayşe Bülbül, yavrunun unutulmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi. Anne Bülbül “Acımdan söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ben Eren’i yavrumu halen bekliyorum. Boşuna beklediğimi biliyorum ama yine bekliyorum. Yavrumun hem yıldönümü hem de Kurban Bayramı, ikisi de bir araya geldi. Allah razı olsun bugünü bize unutturmayanlardan. Bizimle burada bulunanlar çok sağ olsunlar, Allah razı olsun. Bir yandan çok güzel bir duygu ama bir yandan çok büyük bir acı. Diyecek bir şey bulamıyorum, ne diyeyim. Yavrumu unutmayanlardan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Bayram ve mezar ziyareti için Maçka’ya gelen ağabeyi Arif Bülbül ise olayda şehit olan Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik’e de rahmet dileyerek “İçimizdeki özlem her geçen gün daha da artıyor. Kardeşimi çok özledim. Çok büyük bir gurur ama çok büyük de özlem var. Kardeşimle beraber olan komutanımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Onun da ailesine buradan selamlar, saygılar iletiyorum. Acımız büyük ama gururumuz da çok büyük. Kardeşimin özlemi giderek içimizde artıyor. İstanbul’dan geldim. Her zaman kardeşimin yanına geliyorum. Ben geldim mi daha çok mutlu olur diye düşünüyorum. Mekanı cennet olsun nurlar içinde yatsın” diye konuştu.



