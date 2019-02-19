En acı bekleyiş

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YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

Muğla’daki maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan operatör 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu’na ulaşmak için çalışmalar devam ederken, dedesi Mehmet Çapacıoğlu bir umutla torununun sağ olarak kaya altından çıkarılmasını bekliyor.Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan taş ocağında meydana gelen göçükte tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalan son 3 işçiden ikisinin cenazesi bulundukları yerden çıkarılırken, diğer işçi Servet Çapacıoğlu’nu çıkarmak için ekipler çalışmalarına devam ediyor.Bölgede Muğla Valisi Esengül Civelek çalışmaları yakından takip ederken, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.24 yaşındaki operatörün çıkarılması için çalışmalar sürüyorMeydana gelen göçükte 3 arkadaşı ile birlikte göçük altında kalan, bir yıldan beri taş ocağında çalışan 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu’nun yeri belirlenirken, ekipler Çapacıoğlu’na ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Muğla’daki maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan operatör 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu’na ulaşmak için çalışmalar devam ederken, dedesi Mehmet Çapacıoğlu bir umutla torununun sağ olarak kaya altından çıkarılmasını bekliyor.
Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan taş ocağında meydana gelen göçükte tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalan son 3 işçiden ikisinin cenazesi bulundukları yerden çıkarılırken, diğer işçi Servet Çapacıoğlu’nu çıkarmak için ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Bölgede Muğla Valisi Esengül Civelek çalışmaları yakından takip ederken, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

24 yaşındaki operatörün çıkarılması için çalışmalar sürüyor
Meydana gelen göçükte 3 arkadaşı ile birlikte göçük altında kalan, bir yıldan beri taş ocağında çalışan 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu’nun yeri belirlenirken, ekipler Çapacıoğlu’na ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor. Genç operatörün kaya altından çıkarılması çalışmalarını dedesi Mehmet Çapacıoğlu yakından izliyor. Jandarma ve AKUT görevlilerinin yardımı ile torununun bulunduğu alanda çalışmaları izleyen dede Mehmet Çapacıoğlu ve yakınları bir umutla beklemeye devam ediyor.

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