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  4. En acı çiçek teslimatı! "Siparişi teslim ettim ama keşke etmeseydim"

En acı çiçek teslimatı! "Siparişi teslim ettim ama keşke etmeseydim"

25.10.2024 13:26
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TUSAŞ'taki hain saldırıda şehit edilen mühendis Zahide Güçlü Ekici ardında yürekleri parçalayan bir hikaye bırakmıştı. Ekici'ye eşinin evlilik yıl dönümünde sipariş ettiği çiçeği götüren Ali Özdemir'in yüreği de yandı. Hayatı boyunca unutamayacağı bir teslimat yapan Özdemir, "Keşke biraz daha önce ya da daha sonra gitseydik de o sipariş gitmeseydi" dedi.

En acı çiçek teslimatı! "Siparişi teslim ettim ama keşke etmeseydim"

TUSAŞ mühendisi ve bir kız çocuğu annesi Zahide Güçlü Ekici, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada teröristlerin saldırısına uğradı. Ekici'nin erkek kardeşi ile kardeşinin eşinin de TUSAŞ'ta çalıştığı öğrenildi. Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi "Hayatımın en acı siparişiydi, ölene kadar unutmayacağım bir sipariş" diye konuştu.

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TESLİMATTAN ÖNCE PEŞ PEŞE AKSİLİKLER YAŞANMIŞ

Sipariş edilen çiçeği Eryaman'dan TUSAŞ'a götüren Ali Özdemir de saldırıdan 20 dakika arayla kurtuldu. Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçeğin internet üzerinden sipariş verildiğini, çiçekle ilgili de sık sık aksilik yaşandığını ifade ederken şunları söyledi:

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"Buradan çiçekleri çıkarırken önce çiçeğin fotoğrafını çekiyoruz ve gönderici onayına iletiyoruz. Buradaki şoför arkadaşımız bir yanlışlıkla başka çiçeğin fotoğrafını çekip gönderdi ama buna rağmen onay geldi. Daha sonra çiçeği istenilenle değiştirdik ama o çiçekte bir aksilik vardı. Aslında, oraya gitmeden önce Saray bölgesindeki çiçekleri bırakıp oraya geçiyoruz. O gün bir şey bizi korudu, Saray bölgesine hiç siparişimiz yoktu ve direkt TUSAŞ'a gittik. Belki öncesinde oyalansaydık, biz de tam çatışmanın ortasında kalacaktık."

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KIRMIZI GÜL VE ÇİKOLATA HEDİYESİ

TUSAŞ'a saat 15.00'te ulaştığını ve Ekici için sipariş edilen dahil 4-5 çiçeği saldırının meydana geldiği kapıdaki posta dağıtım merkezine bıraktığını söyleyen Özdemir, Ekici'yi saat 15.06'da aradığını, evlilik yıl dönümü hediyesi kırmızı gülleri ve çikolatayı posta merkezine bıraktığını söylediğini ifade etti.

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"TESLİMATI YAPTIK AMA KEŞKE YAPMASAYDIK"

Saldırıyı duyunca şoka girdiklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:
"Hiçbir şeyden haberimiz yoktu ve dükkana döndük. Saat 16.00 civarı orada terör saldırısı olduğunu öğrendik. Baktığımızda tam bizim çiçeği bıraktığımız yerde olduğunu ve Zahide Hanım'a giden çiçeği bizim bıraktığımızı anladık. Çok üzüldük. Teslimatı yaptık ama keşke yapmasaydık. Hayatımın en acı siparişiydi, ölene kadar unutmayacağım bir sipariş. Keşke biraz daha önce ya da daha sonra gitseydik de o sipariş gitmeseydi. Hala posta merkezinde bizim bıraktığımız çiçeklerden duranlar varmış. Kısmet belki o zamanda onlar denk gelecekti. İnşallah bir daha böyle bir şeye maruz kalmayız."

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CENAZE TÖRENİNDE YÜREKLERE ATEŞ DÜŞTÜ

Saldırı sonucu kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesinde vefat eden Ekici, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

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Zahide Güçlü Ekici'nin kayınvalidesi Dursine Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada terörü lanetledi. Gelinini kızı gibi gördüğünü belirten Ekici, "Benim canım yandı, başkanlarının canı yanmasın. Devlete millete yararı olan evlatlarımıza kıyılmasın. Bunun önlemi nasıl alınır onu da bilemem. Kızımdı benim. Yıkıldım." diye konuştu.

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Öte yandan, şehitlerden TUSAŞ kalite kontrol görevlisi 49 yaşındaki Cengiz Coşkun'un da evli ve 1 erkek çocuk babası olduğu, 6 yaşındaki çocuğunun 1 hafta önce sünnet ettirildiği öğrenildi.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiçekçi çiçek sipariş
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