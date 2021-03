En acı hobi! Dünyanın en acı biberini yiyen kadın konuştu: ''Lav içiyormuşsunuz gibi!''

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre “Dünya’nın en acı biberi” sayılan Carolina Reaper’ı yiyen Sid Patel-Barber, hergün ortalama jalapenodan 800 kat daha güçlü olan bu biberi yiyor.

Peki böyle bir meydan okumanın nedeni ne? Tamamen eğlence için ve acı biber yeme yarışmasında şampiyon olup 50 sterlini kazanabilmek için.

''LAV İÇİYORMUŞSUNUZ GİBİ''

Küçüklüğünden beri Kuş Gözü Biber (Bird's Eye) yiyerek büyüyen Sid, "Biz adrenalin bağımlıları gibiyiz. Kramplar doğum sancıları gibidir, buna herkes dayanamaz. Ne zaman bir yarışmaya katılsam sahneden yarım saatten önce inemiyorum çünkü ellerimde his olmuyor, başım dönüyor ve bacaklarım uyuşuyor. Bu acıyı lav içiyormuşsunuz gibi tarif edebilirim. Ağzınızın yamulduğu bir gerçek. Küçüklüğümden beridir acı yiyorum ve damak tadım buna alıştığı için hiçbir şeyi acısız yiyemiyorum dondurmayı bile'' diyor.

Şimdi Sid, acı biber yeme becerisini sonunda bir kariyere dönüştürmeyi, kendi sos serisini başlatmayı düşünüyor.

'EN ACI BİBERİ KİM YİYECEK?' YARIŞMASI

Öte yandan bu bibere dokunmak bile sakıncalıyken insanlar bu biberi yemek için turnuvalar düzenliyor. Biber yeme sahneleri de Netflix dizisi We Are The Champions tarafından ilgi odağı haline geldi ve benzersiz yarışmalar arasında yer alıyor.