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En acı kaza: Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 22:45 | Son Güncelleme

Hatay’da evinin bahçesine aracını park ederken fren yerine gaza basan sürücü, kızını ezdi.

Hatay’da evinin bahçesine aracını park ederken fren yerine gaza basan sürücü, kızını ezdi. Minik kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Reşatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ailesiyle gezmeden dönen 06 TCU 93 plakalı araç sürücüsü İ.Ö., aracını evinin bahçesine park ederken fren yerine gaza basınca 7 yaşındaki kızı Melisa Ö.’yü ezdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik Melisa’nın cansız bedeni Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza sonrası baba İ.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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