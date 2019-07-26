HABER

En acı tablo: Anne-kız birlikte son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 17:40 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı, aynı anda toprağa verildi.Kaza, ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı, aynı anda toprağa verildi.
Kaza, ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sevda Ara’nın kullandığı 52 EJ 976 plakalı minibüs ile Adil Yenigün idaresindeki 61 S 0909 plakalı otobüs çarpıştı. Kaza sonrası minibüs yaklaşık 50 metre sürüklenirken, minibüs sürücüsü Sevda Ara ve kızı Elif Uyur ile Barış Altay olay yerinde, yaralı olan Şimay Yanık da hastanede hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybedenlerden sürücü Barış Altay, Fatsa Orta Büyük Camii’de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kaza sonrası hayatını kaybeden anne Sevda Ara ve 8 yaşındaki kızı Elif Uyur ise Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde birlikte son yolculuklarına uğurlandı. Anne-kız için, Kayatepe Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden anne ve kızı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

“Çocuklarının geleceği için halı yıkıyordu”
Öte yandan, bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen anne Sevda Ara’nın, ikiz çocuklarının yaşamını sürdürmek için halı yıkama üzerine iş yeri açtığı bilgisine ulaşıldı. Çocuklarının geleceği için halı yıkayan anne Ara’nın, çevredekiler tarafından sevilmesi de herkesi hüzne boğdu.

İkizlerden biri halen yaşam mücadelesi veriyor
Kaza sonrası ağır yaralanan ikizlerden Yusuf Uyur’un Fatsa Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Yusuf’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştıİzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştı
Şanlıurfa'da 'tefeci' operasyonu: 12 tutuklamaŞanlıurfa'da 'tefeci' operasyonu: 12 tutuklama
Uyuşturucu sattığı genç öldü, 12,5 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktıUyuşturucu sattığı genç öldü, 12,5 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Galatasaray'dan transfer bombası

Galatasaray'dan transfer bombası

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.