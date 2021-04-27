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  4. En acı veda: Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

En acı veda: Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

27.04.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Yıldırım Operasyonunda, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit oldu. Memleketi İzmir'de düzenlenen Şehit Kıvık'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Büyük kalabalığın uğurladığı Kınık'a son kez veda eden anne ve kız kardeşinin ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Yıldırım Operasyonunda, Nirvaseytü Üs Bölgesinde araziye döşenen en yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit düşmüştü. 27 yaşındaki şehidin acı haberi, İzmir’in Menderes ilçesinde yaşayan ailesine ulaşırken, şehidin cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından İzmir’e gönderildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık için Menderes ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Orta Mahalle Camii'nde düzenlenen törene; şehidin ailesi, yakınları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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AĞABEYİNİN TABUTUNA SARILDI

Törende şehidin annesi Ayşe Canal ve kız kardeşi Merve Kıvık'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Duygu dolu anların yaşandığı törende ağabeyinin tabutuna sarılan Merve Kıvık, gözyaşlarına boğuldu.

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VEDA SONRASI TOPRAĞA VERİLDİ

Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını ardından Orta Mahalle Mezarlığına defnedildi.

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İHA

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