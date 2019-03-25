En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Silopi-Cizre Karayolu Cizre çıkışında meydana gelen trafik kazasında Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun şehit olurken 20 asker ise yaralanmıştı. Şehidin acı haberi memleketi Tokat'ın Turhal ilçesi merkezinde bulunan Yavuz Selim Mahallesinde yaşayan ailesine sabah saatlerinde ulaştırıldı.

Akşam saatlerinde de şehidin cenazesi havayoluyla memleketine ulaştı. Şehidin cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere Yavuz Selim Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Helallik alınırken şehidin ailesi ve yakınlarının gözyaşlarına boğuldu.