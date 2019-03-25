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En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 15:00 | Son Güncelleme

Şırnak Silopi'de askerleri taşıyan bir aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun memleketi Tokat’ın Turhal ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Silopi-Cizre Karayolu Cizre çıkışında meydana gelen trafik kazasında Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun şehit olurken 20 asker ise yaralanmıştı. Şehidin acı haberi memleketi Tokat'ın Turhal ilçesi merkezinde bulunan Yavuz Selim Mahallesinde yaşayan ailesine sabah saatlerinde ulaştırıldı.

Son veda!

Akşam saatlerinde de şehidin cenazesi havayoluyla memleketine ulaştı. Şehidin cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere Yavuz Selim Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Helallik alınırken şehidin ailesi ve yakınlarının gözyaşlarına boğuldu.
Şehidin cenazesi daha sonra cenaze aracı ile törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanına taşındı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun’un ağabeyi Selim ile kardeşi Semih gözyaşlarına boğuldu. Şehidin kardeşi Semih Uygun ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Şehidin annesi Yüksel Uygun’un feryatları yürekleri dağlarken, baba Gazi Uygun metanetini korumaya çalıştı.
Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehidin cenazesi cenaze namazın ardından binlerce kişinin katılımı ile Asri Mezarlığında toprağa verildi.

7 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLADI

7 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLADI
1997 doğumlu 22 yaşındaki Şehit Uygun yaklaşık 7 ay önce göreve başladı. 6 Ağustos 2018 tarihinde 41'inci Komando Tugay Komutanlığı emrinde göreve başlayan Şehit Uygun'un esas görev yeri İstanbul'du.
Uygun ailesinin 3 erkek çocuğundan birisi olan Şehit Yavuz Uygun, geçici görevle Şırnak'ta bulunuyordu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
şehit şırnak asker

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