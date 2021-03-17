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En acı ziyaret

17.03.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Düzce’de oğlunu ziyarete giden yaşlı kadın, beton mikserinin altında kaldı.

Düzce’de oğlunu ziyarete giden yaşlı kadın, beton mikserinin altında kaldı. Yaşlı kadın kazada ağır yaralanırken, geride ise oğluna götüreceği yiyecekler kaldı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Beyciler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyciler Mahallesi 1590. Sokak üzerinde inşaata beton döken Ömer C.’nin kullandığı 81 DM 630 plakalı Mercedes marka beton mikseri hareket ettikten sonra oğlunun evine ziyarete gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ayşe Gülaç’a (70) göremeyerek çarptı. Beton mikserinin arka tekerleklerinin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gülaç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü Ömer C. ise gözaltına alındı.
Kaza sonrası kadının yardımına koşan bir vatandaş, "Ben kazayı görmedim ama hemen sonrasında yaşlı kadının yardımına koştum. Kadının bacağı kopmuştu ama kendindeydi, konuşabiliyordu. Yakınlarda oğlu oturuyor. Onu ziyarete gelmiş. Elinde de torbalar vardı. Sanırım oğluna getirmişti" dedi.
Ayşe Gülaç’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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