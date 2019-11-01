"En ağır cezayı almalılar"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, "Elbette darbe girişimine doğrudan katılan ve onları doğrudan ve dolaylı olarak destekleyenler en ağır cezaları almalılardır ki bu kadar şehitlerimizin kanı yerde kalmasın. Masumane bir şekilde hiç böyle bir olayı düşünmeden, duymadan, aklına bile getirmeden şu veya buna sempati duymuş insanları da haklıyla haksızı da birbirinden ayıracak bir mekanizmaya ihtiyaç var." dedi.

Düzce Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Vizyon Konferansları" etkinliğine katılan Arınç, Türkiye'nin savunma sanayisinde başarılı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yaptıklarını hem ihraç ettiğini hem de kendi savunmasını kendi imkanlarıyla yaptığını belirten Arınç, şöyle konuştu:

"Gemiler yapıyoruz, İHA'lar yapıyoruz, SİHA'lar yapıyoruz. Bugünkü mücadelede başarılı olmamızın sebebi de budur. Bugün Allah'ın izniyle çıkacağız dediğimiz zaman Barış Pınarı Harekatı'nda da böyledir. Bundan önce biliyorsunuz yaptığımız işte diğer Afrin ve ona bağlı olan yerlerdeki çok güzel harekatlar işlendi ama kendi silahımızla kendi imkanlarımızla. Başkası ne derse desin. Artık bağımsız Türkiye'nin kendi ürettiği silahlarla bir gücü var."