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  4. En anlamlı 29 Ekim şiirleri! En güzel ve duygusal 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

En anlamlı 29 Ekim şiirleri! En güzel ve duygusal 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

28.10.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmiş olan Cumhuriyet'in bu yıl 98. yıldönümünü kutlayacağız. Bu önemli günde birbirinden güzel ve duygusal 29 Ekim şiirleri merak ediliyor. Peki en anlamlı 29 Ekim şiirleri neler? İşte en güzel ve duygusal 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

En anlamlı 29 Ekim şiirleri! En güzel ve duygusal 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

Bu yıl Cumhuriyet'in 98. yıldönümü coşkuyla kutlanacak. Bu önemli günde birbirinden güzel ve duygusal 29 Ekim şiirleri araştırma konusu oldu. Peki en anlamlı 29 Ekim şiirleri neler?

EN GÜZEL 29 EKİM ŞİİRLERİ

ON BEŞ YILI KARŞILARKEN

Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı,
Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı.
Topraklaşan ellerde birer meşale yansın.
Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın.
Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden,
Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden,
Canlansın ışık selleri olsun da o damla
Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla.
Kim der ki en son rakamlar da delirsin.
On beş asır on beş yılın eb'adına girsin.
Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden,
Sarsıldı demirler evet azmin demirinden.
Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli:
Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,
Bir şey ele geçmez şerefin sade adından.
Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından.
Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş,
Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş.
Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir,
Tarihi kendin yazıyorsan,tarih senin eserindir.
Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,
İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden.
Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse;
Sen asrını üstünde izin varsa benimse;
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Mithat Cemal KUNTAY

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Kahraman Atatürk'ten
Armağansın sen bize.
Yıldönümün çoğalsın
Katılsın sevgimize.
Bir çelenk ol da seni
Başımızda göreyim.
Yaşasın cumhuriyet
Diye çarpsın yüreğim.
Korumaya ant içtim
Seni, nabzım vurdukça.
Başımızın tacısın,
Var ol, dünya durdukça.

İsmail Hakkı SUNAT

29 Ekim
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
Canımızsın,
Şanımızsın.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
A. O. Atok

CUMHURİYET

Biziz bu memleketin,
Kanı, kemiği, eti.
29 Ekim'de
Kurduk CUMHURİYETİ.
29 Ekim'de,
Yine bir ay parladı,
İşte bu parlak ayın,
CUMHURİYET'tir adı.
Cumhuriyet yolların,
En iyisi, en düzü,
Atatürk'ün zekâsı,
Ak etti yüzümüzü.
29 Ekim'de,.
Bütün ışıklar yansın,
Caddeler baştan başa,
Bayraklarla donansın.
Şerefimiz var, yurdun,
Toprağında, taşında.
Dinç CUMHURİYET'imiz,
Bir sonsuzluk yaşında.
Elele tutuşalım,
Hiç değişmez bu niyet.
Yaşasın Türk Milleti,
Yaşasın CUMHURİYET!

CUMHURİYET BAYRAMI VAR!

Albayrağın gölgesinde,
Şen Türküler gür sesinde.
Kahramanlar ülkesinde,
Cumhuriyet bayramı var!
Bak sevinçten coşanlara,
Akın akın koşanlara.
Sen de katıl, koş onlara,
Cumhuriyet bayramı var!
Yüreğine şunu kazdır:
29 Ekim yazdır.
Ne yapılsa gene azdır,
Cumhuriyet bayramı var!

29 EKİM

En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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