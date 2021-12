En anlamlı 5 Aralık Dünya Kadın Hakları mesajları! İşte Atatürk'ün Kadın Hakları sözleri

5 Aralık 1934'te Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanun kabul edildi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı İtalya’da 1945, Fransa’da 1944, Belçika’da 1960, İsviçre’de 1971 yıllarında verildi. 1934'ten günümüze kadar kadınlar tüm sektörlerin kollarında yer almaya devam ediyor. İşte en anlamlı 5 Aralık Dünya Kadın Hakları mesajları!

EN ANLAMLI 5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI MESAJLARI!

KadınIar güIIer gibidir, bir defa açıIdıIar mı, yaprakIarı hemen döküImeye başIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Şuna inanmak Iâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Bir kadının sevgiIisine söyIedikIeri, rüzgarIarın ve hızIa akan suIarın üzerine yazıImaIıdır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun.

KadınIarımız erkekIerden daha çok aydın, daha çok verimIi, daha fazIa biIgiIi oImaya mecburdurIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Havayı geIdiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da oIduğu gibi kabuI edin. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

5 Aralık, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Tüm kadınlarımıza eşit ve özgürce bir yaşam diliyorum.

KadınIar bizi sevdikIeri zaman, her suçumuzu bağışIarIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım. Her zaman haklarını alabilecekleri bir yaşam dilerim.

Kadınlarını okutmayan milletler yıkılmaya mahkumdur. Her kadının tüm dünyada eğitim hakkının devam etmesi dileğiyle...

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyorum.

Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadın Hakları Gününüz kutlu olsun

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

İŞTE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KADIN HAKLARI SÖZLERİ

'Ben, saygıdeğer hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, tersine pek çok yönlerde onların üstüne çıkacak bilgi ve kültürle donanacaklarına asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle inananlardanım.'

'Türk kadını, bu kere de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Uygar memleketlerin bir çoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu yetki ve başarıyla kullanacaktır.'

'Türk kadınları, memleketin yazgısını millet adına yöneten siyasî topluluğa dahil olmak arzusunu göstermekle, memleketin, milletin vatandaşlara yüklediği görevlerin hiçbirinden kendilerinin uzak bırakılacağını düşünmezler. Çünkü, görev karşılığı olmayan hak yoktur.'

'Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.' M. Kemal Atatürk