En ateşli partiyi yapacaklar! Katılmak için tek şart ise...

Travers, toplamda 1000 kişinin katılması planlanan partinin davetli listesini oluşturmak için farklı bir yöntem denemeye karar verdi.

En ateşli partiyi hazırlıyorlar

Dünyanın en büyük ve en ateşli partisini düzenleyecek Candyman (Şekerci Adam) lakaplı Avustralyalı milyarder iş insanı Travers Beynon katılım şartını duyurdu.

Candyman (Şekerci Adam) lakaplı Avustralyalı milyarder iş insanı Travers Beynon, dünyanın en büyük ve en ateşli partisini düzenlemek için kolları sıvadı.

Canlı DJ performanslarının yanı sıra havai fişek gösterileri ve stripriz şovlarının yer alacağı dünyanın en büyük ve en ateşli partisine toplamda 1000 kadar kişi katılacak.

Katılım sınırlı olacağından Travers Beynon, davetli listesini oluşturmak için farklı bir yöntem denemeye karar verdi.

Candy Shop Mansion'da (Şeker Dükkanı Malikanesi) düzenleyeceği parti için Celebrity Ink adlı dövme şirketi ile iş birliği yapacak olan milyarder iş insanı, dünya çapındaki hayranlarına Candy Shop Mansion'ın gerçek dövmesini yaptıracak.

Aralık ayında gerçekleştirilecek partiye katılmak isteyenler Candy Shop Mansion logosunun kalıcı dövmesini yaptırmak zorunda.

Travers Avustralya, Endonezya, Hindistan ve Tayland gibi dünyanın dört bir yanından en az bin 500 kişinin dövmeyi yaptıracağını söylüyor.

Dünyanın en büyük ve ateşli partisini düzenlemek için 22 yıldan bu yana çalıştığını belirten Travers, Candyman partisini hiçbir önyargı olmaksızın herkesin en vahşi fantezilerini özgürce açığa çıkaracağı bir etkinlik olarak tanımlıyor.

Partisinde sorun olan tek şeyin yatağında yalnızca 9 kadına yer olması olduğunu belirten Travers, geçtiğimiz aralık ayında düzenlediği etkinliğe 1200 kişinin katıldığını ifade ediyor.

Merkezinde Travers'in yer aldığı partide 18 yatak odasının parti ruhuna uygun olarak dizayn edilmişti.

Geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen çılgın parti, Avustralyalı iş insanına 1 milyon Avustralya dolarına mal olmuştu.

"İşte, özel hayatta ya da sporda neysem yatakta da oyum" diyen Travers "Hayal dünyama ve yaratıcılığıma hayranlar. Etrafınızda çok fazla kadın varsa bunlara ihtiyacınız var" açıklamasında bulunmuştu.

Eşi Taesha ve iki çocuğu ile beraber yaşayan 46 yaşındaki Avustralyalı iş insanı, "Gençlik zamanlarında 10 çocuğum olsun isterdim fakat şimdi 6 çocuğum olsa yeter diyorum. İki erkek çocuğum daha olsa iyi olurdu" demişti.

Eşi Taeshe'den 5 ve 6 yaşında Sefarina ve Velicia adlı iki kız çocuğu olan Travers'in Venezuela esi güzellik kraliçesi Ninibeth Leal'den 15 ve 18 yaşlarında Valentino ve Luciana adlı iki çocuğa sahip.

Eski vücut geliştirme şampiyonu olan Taesha, eşini çok eşli birliktelikler için teşvik ettiğini söylemişti.

Gençlik yıllarında kadınlara ilgi duyduğunu söyleyen Taesha kadınlarla öpüştüğünü fakat daha ileriye gitmediğini ifade etmişti.

Evliliklerinin ilk yıllarında son derece normal bir hayatları olduğunu söyleyen Taesha, eşine beğendiği kadınların fotoğraflarını gönderdiğini ve gönderdiği kadınları beğenip beğenmediğini sorduğunu belirtmişti.

Bir gece evlerine bir kadını davet etme kararı alan çift o tarihten bu yana yataklarının hiç boş kalmadığını söylüyor.

Her akşam ortalama dört kadın ile yatağa girdiğini söyleyen Travers evde sürekli çıplak kadınların mevcut olduğunu belirtiyor.

Eşiyle yine eşinin düzenlediği bir partide çalışırken tanıştığını söyleyen Taesha, Travers'e ilk görüşte aşık oldu.

İnternetten Travers hakkında araştırmalar yapan Taesha, gelecekteki eşini son derece çekici buluyor ve yeşil gözlerine tutku ile bakıyordu.

İlk diyaloglarının annesi yanındayken gerçekleştiğini belirten Taesha, Travers ile konuşurken oldukça utangaç olduğunu ve daha sonra tekrar bir gece kulübünde karşılaştıklarını anlattı.