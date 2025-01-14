En az 1 milyon euro değerinde yasa dışı işlemler yapan Türk şüpheli Tiran’da tutuklandı

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bilgisayar dolandırıcılığı ve yasa dışı finansal işlemler gerçekleştirdiği iddia edilen 41 yaşındaki Türk vatandaşı Ferhat K. polis tarafından tutuklandı.

SAHTE ALIŞVERİŞLER YAPILDI

Soruşturma, uluslararası bir finans kuruluşu olan MasterCard’ın bir Arnavut vatandaşının hesabında 50 bin euronun üzerinde çok sayıda şüpheli işlem tespit etmesiyle başladı. Bu durumun polise bildirilmesinin ardından başlatılan takip sonucunda Ferhat K.'nın söz konusu Arnavut vatandaşının banka kartını ele geçirerek, kendi iş yerlerinde sahte alışverişler yaptığı ortaya çıktı. İşlemlerin bu yöntemle meşru görünmesini sağlamaya çalıştığı anlaşıldı.

Polis, bazı işlemlerin gerçekleştirildiği sırada kart sahibinin Arnavutluk’ta olmadığını tespit etti. Kart sahibi, işlemlerle ilgili bilgisinin olmadığını iddia ederken polis, Karakuş ile kart sahibi arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Ayrıca, söz konusu dolandırıcılık planına Arnavutluk dışında karışmış olabilecek diğer kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Polis, vatandaşları kişisel ve finansal bilgilerini koruma konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyardı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır