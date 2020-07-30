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En az 10 bin yıllık mamut iskeleti bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

Kuzey Sibirya'daki bir gölde şaşırtıcı derecede iyi korunmuş bir tüylü mamut iskeleti bulunduğu belirtildi.

En az 10 bin yıllık mamut iskeleti bulundu

Rusya'nın kuzey ucundaki Yamalo-Nenets Bölgesi'nde 23 Temmuz'da bulunan Peçevalavato Gölü'nün sığ kesimlerinde çobanlar tarafından fark edilen iskeletin tamamının su yüzüne çıkarılması için Rus bilim insanları çalışma yürütüyor.

En az 10 bin yıl önce yaşadığı tahmin edilen mamutun kafatası, alt çenesi, birkaç kaburgasının parçaları ve ayak tendonları bulunurken bu parçaların son derece iyi korunduğu görüldü.

Arktika Bilimsel Araştırmalar Merkezi Direktörü Dmitriy Frolov, mamuta ait diğer kemikleri aramaya devam ettiklerini belirterek "Mamutun tam olarak hangi yıllarda yaşadığını veya kaç yaşın öldüğünü bilmesek de, mamut kalıntıları en az 10 bin yaşında" dedi.

Bölgedeki bir müzede görev yapan bilim insanı Yevgeniya Hozyainova, tek bir türe ait bu kadar fazla kemik bulmanın ve onların nereden geldiğini bilmenin sıra dışı bir durum olduğuna dikkat çekerek "Bu buluşun ne kadar eksiksiz olduğunu anlamak için elbette geri kalan parçaları bulmak istiyoruz. Bu tür bulgular, bilim insanlarının mamutlara dair görüşlerini derinleştirmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın farklı bölgelerinde daha önce de çok sayıda donmuş hayvan kalıntısı bulunmuştu.

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