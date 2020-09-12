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En az 15 yıldır çiftleşmeyen 62 yaşındaki kraliyet pitonu, yedi yumurta yaptı

12.09.2020 13:38 | Son Güncelleme

ABD'nin Missouri eyaletinde en az 15 yıldır çiftleşmeyen 62 yaşındaki bir kraliyet pitonu yedi yumurta yaptı.

En az 15 yıldır çiftleşmeyen 62 yaşındaki kraliyet pitonu, yedi yumurta yaptı

ABD'nin Missouri eyaletinde en az 15 yıldır çiftleşmeyen 62 yaşındaki bir kraliyet pitonu yedi yumurta yaptı.

1961'den beri Saint Louis Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan yılan, 2009'da da benzer şekilde çiftleşmeden yumurtlamış ancak hiçbir yumurtadan yavru çıkmamıştı.

Batı ve Orta Afrika'ya özgü kraliyet pitonları, Komodo ejderi ve bazı sürüngen türleri gibi eşeysiz üreyebiliyor.

Sperm depolayabiliyorlar

Bu dişi yılanlar, geciktirilmiş döllenme için sperm depolayabiliyor.

Hayvanat bahçesinin sürüngenler biriminin sorumlusu Mark Wanner, kayıtlara geçen en uzun çiftleşmesiz yumurtlama sürenin yedi yıl olduğunu söylüyor.

Adı olmayan ancak hayvanat bahçesinde 361003 numarasıyla kayıtlı olan yılanın 23 Temmuz'da yaptığı yedi yumurtadan ikisi, genetik testler için alındı.

Bir ay sonra çıkması beklenen testlerde yumurtaların çiftleşmesiz oluşup oluşmadığı belirlenecek.

İki yumurtadan yavru çıkmazken diğer üç yumurta kuluçka makinesine alındı. İki-üç hafta içinde bu yumurtalardan yavru çıkması ihtimali var.

'Belki de 30 yıldır çiftleşmiyor'

Wanner'a göre yılanın en son 1980'lerin sonu ya da 90'ların başında çiftleşmiş olabileceği tahmin ediliyor.

O zamanlar kafesleri temizlenirken hayvanların aynı kovaya konulduğunu belirten Wanner, "Biz en az 15 yıl diyoruz ama hayvan yaklaşık 30 yıldır çiftleşmemiş olabilir" dedi.

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