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En az 1700 kişi hayatını kaybetti! DSÖ'den endişelendiren açıklama: Kıyametle alakalı

22.07.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa, bugünlerde tarihi hava sıcaklıklarını yaşıyor. Çok sayıda can kaybına yol açan hava sıcaklıklarıyla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, "korkutucu ve kıyametle alakalı" açıklamasını yaptı. Ayrıca Kluge, "Hükümetler boş retorikleri bırakarak Paris Anlaşmasındaki iklim değişikliğiyle mücadele programını uygulamak üzere siyasi irade göstermelidir" çağrısında bulundu.

En az 1700 kişi hayatını kaybetti! DSÖ'den endişelendiren açıklama: Kıyametle alakalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'dan Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla ilgili olarak açıklama geldi. Can kayıplarına yol açan sıcak hava dalgasının "korkutucu ve kıyametle alakalı" olduğunu belirten Kluge, "Hükümetler boş retorikleri bırakarak Paris Anlaşmasındaki iklim değişikliğiyle mücadele programını uygulamak üzere siyasi irade göstermelidir" ifadelerini kullandı.

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"İNSAN VARLIĞINI TEHDİT ETMEKTEDİR"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle gerçekleşen ölümleri değerlendirdi.

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İklim değişikliğinin sonucu olarak sıcak hava dalgasının olumsuz etkisine karşı Avrupa ülkelerinin ortak plan hazırlaması gerektiğinin altını çizen Kluge, "Mevcut kriz, halk sağlığını ve insanlığın varlığını tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

"KIYAMETLE ALAKALI"

Kluge, Avrupa genelinde çok sayıda can kaybına sebep olan sıcak hava dalgalarının "eşi benzeri görülmemiş, korkutucu ve kıyametle alakalı" olduğunu belirterek, "Hükümetler boş retorikleri bırakarak Paris Anlaşmasındaki iklim değişikliğiyle mücadele programını uygulamak üzere siyasi irade göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün sıcak havalarda halk sağlığını korumak için yaptığı önerilere dikkati çeken Kluge "Vücudunuzu soğuk tutun ve su için. Bol ve ince kıyafetler kullanın. Soğuk dış alın. Alkol, kafein ile şekerli içeceklerden uzak durun." tavsiyesinde bulundu.

Kluge, sıcak havalara maruz kalan herkesin gün içinde en az 2-3 saati ılıman ortamda geçirmesinin önemine de dikkati çekti.

EN AZ 1700 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) son 2 haftada İspanya ve Portekiz'de, sıcak hava dalgalarına bağlı en az 1700 can kaybının meydana geldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
dünya sağlık örgütü hava sıcaklıkları
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