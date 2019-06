"En az 3 puan farkla Ekrem kardeşim kazanacak"

Ekonomi berbat, işsizlik had safhada. Her evde 1 ya da 2, 4 yıllık üniversite mezunu genç iş istiyor. Dolayısıyla, biz bunun daha fazla derinleşmesini, sizin acı çekmenizi istemedik. Yurt dışındaki Türkiye'nin itibarı bunlar tarafından iki paralık yapıldı. Sonra dönüp, Amerika, Rusya, Avrupa Birliği, Nato'su bilmem nesi üzerimize saldırıyor diyecekler. Dolayısıyla iyice Türkiye'nin itibarı iki paralık olacak. Bunun da önüne geçmek istedik ve 'Varız be. İstediğiniz kadar tekrarlayın, varız.' dedik. Bu seçim seçilmiş büyükşehir belediye başkanıyla kaybetmiş aday arasında yapılan bir seçimdir. Bir kere iki aday arasında değil. Seçilmiş, halen büyükşehir belediye başkanımız olan Sayın İmamoğlu'yla kaybetmiş Sayın Binali Yıldırım arasında yapılan bir seçimdir."

- "23'ü günü iş bizde"

Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart'a kadar sadece Millet İttifakı'nın adayıyken bugün 16 milyon İstanbullunun adayı olduğunu belirten Akşener, "Ben bu milleti tanıyorsam, İstanbulluyu biliyorsam, İstanbul'un irfanı, İstanbullunun feraseti devreye girmiştir. 31 Mart'ta AK Parti'li adaya oy veren AK Parti'li seçmen de, MHP'li seçmen de göreceksiniz 23 Haziran'da Sayın Ekrem İmamoğlu'na oy verecekler. Çünkü onların tercihine de saygısızlık edildi." dedi.