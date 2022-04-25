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En az 6.516 lira maaşla personel alımı! Başvuru duyurusu geldi! Lise mezunu 3.250 kişi alınacak…

25.04.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise mezunu 3.250 kişiye en az 6.516 lira maaşla personel alımı. Başvuru duyurusu geldi. İş sahibi olma fırsatlarını yakalamak isteyen vatandaşlar, devlet kurumlarının yayınladığı ilanları yakından takip ediyor. Kamu kurumlarına her yıl binlerce personel alınıyor. Asgari ücretin üzerinde bir maaş alan bu personellerin gelirleri de yıl geçtikçe yükseliyor. İşte; en az 6.516 lira maaşla personel alımı!

En az 6.516 lira maaşla personel alımı! Başvuru duyurusu geldi! Lise mezunu 3.250 kişi alınacak…

En az 6.516 lira maaşla personel alımı! Başvuru duyurusu geldi! Lise mezunu 3.250 kişi kamuda görev yapmaya başlayacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamuya lise mezunu da dahil toplam 3.250 bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. En az 6.516 lira maaşla alınacak personel ilanına yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.

DUYURU YAPILDI

Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 bekçi alımı yapacağını açıklaması üzerine, duyurunun detayları araştırılmaya başlandı. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz verilmiş değil.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

2022 yılının ilk 6 ayı geçerli olacak bekçi maaşları şöyle oldu:

İlkokul mezunu bekçi maaşı 5.008 TL'den ortalama 6 bin 535 TL'ye
Lise mezunu bekçi maaşı 5.186,TL'den 6 bin 767 TL'ye
Üniversite mezunu bekçi maaşı 5.421,42 TL'den 7 bin 707 TL'ye yükseldi.


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