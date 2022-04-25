En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi özelliği taşıyan 4000-5000 TL arası telefon önerileri

Akıllı cep telefonları söz konusu olduğunda telefon markası, tasarımı ve özellikleri farklılık gösteriyor. Bu sayede kullanıcılar istek ve beğenileri doğrultusunda kolaylıkla seçim yapabiliyor. Bazı modeller ekran kaliteleri bazı cep telefonları şarj konusundaki başarısı ile öne çıkıyor. Fotoğraf çekmeyi sevenler için gelişmiş kameralı, oyun oynamayı sevenler için de performanslı cep telefonu modelleri bulunuyor. Bu modelleri keşfetmeye hazır mısınız?

1. Fiyat performans ürünü: Xiaomi Redmi 9T 4 GB RAM 128 GB

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Birbirinden kaliteli akıllı cep telefonu modelleri ile öne çıkan Xiaomi markası, kullanıcılarına ideal deneyim sunan birçok cep telefonu modeli üretiyor. En performanslı cep telefonu çeşitleri arasında öne çıkan Xiaomi Redmi 9T, ince tasarımı ve okyanus yeşili rengi ile çoğu kişinin beğenisini kazanıyor. Performansı uygun fiyatla buluşturan Xiaomi Redmi 9T, 48 MP yapay zekâ destekli 4 kamerası ile etkili fotoğraflar çekiyor. Yan tarafta yer alan parmak izi sensörüne rahatlıkla ulaşılabiliyor.

2. Oyun tutkunlarına: Samsung Galaxy M12 128 GB Cep Telefonu SM-M127FLBITUR

En iyi oyun telefonları arasında önemli bir yere sahip olan Samsung markasının Galaxy M12 modeli keyifli kullanım sunan birçok özelliğe sahip. 6.5" mega ekranı sayesinde yüksek performanslı oyun deneyimi sunan ürün, film izlerken ve sosyal medyada gezinirken de hoş vakit geçirme imkânı veriyor. Ürün 5000 mAh pil kapasitesine ve hızlı şarj desteğine sahip. Böylece gün boyu kullanım olanağı sunuyor. Samsung Galaxy M12 cep telefonu kullanıcılarına 128 GB depolama alanı ve yeşil, siyah, mavi renk seçenekleri sunuyor. Telefon, oyun performansının yanı sıra kamera konusunda da üstün kullanım deneyimi sağlıyor.

3. Verimli kullanım: Huawei P Smart 2021 128GB

En şık akıllı cep telefonu modelleri denildiğinde bir adım öne çıkan Huawei markasının P Smart 2021 modeli, zarif görünümü ile beğeni kazanıyor. Yumuşak kenar tasarımı ile üretilen ürün, elde rahatlıkla tutuluyor. 6.67" FHD+ ekranı ile oldukça geniş alan sunan Huawei P Smart 2021, konforlu kullanım imkânı veriyor. Cep telefonu, parmak izi tanıma özelliği sayesinde bilgilerin güvende kalmasını sağlıyor. Ekran görüntüsü alma konusunda pratik yöntemlere sahip ürün, kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. Ürünün önemli bir özelliği de hafıza kartı desteği sunması.

4. Holografik ekran deneyimi: Casper Via X20 128GB Cep Telefonu CS-VIAX20

Şık ve modern tasarımı ile göz kamaştıran Casper markasının Via X20 cep telefonu, holografik sonsuz ekranı ile muhteşem deneyim sunuyor. Holografik ekran, farklı ışık açılarıyla uyumlu renklere bürünerek canlı renk akışı yaratıyor. Ekranında çentik ve çerçeve bulundurmayan ürün, oval kenar yapısı sayesinde ele rahat oturuyor. Casper Via X20, hafif olmasıyla da dikkat çekiyor. Güçlü işlemcisi ile birçok işlemi hızlı şekilde halledebiliyor. 4510 mAh batarya kapasitesi ve akıllı güç tasarrufu modu ile rahat kullanım imkânı sunuyor.

5. Güçlü donanım: General Mobile GM22 Pro 8/128 GB

Güçlü donanıma ve başarılı özelliklere sahip ve yüksek performans deneyimi sunan General Mobile GM22 Pro, siyah rengi ile sadelikten hoşlanan kullanıcılara tavsiye ediliyor. 8 GB RAM kapasitesi sayesinde birçok uygulamayı aynı anda hızlı ve kolay çalıştırabilen General Mobile markasının GM22 Pro modeli, oyun konusunda da başarılı performans ortaya koyuyor. 5000 mAh bataryasıyla şarj açısından da kullanıcılarını mutlu eden ürün, 128 GB depolama alanı ile sevilen fotoğraf ve uygulamaların rahatlıkla depolanmasını sağlıyor. Ayrıca ürün 6.78" FHD+ IPS LCD ekrana sahip.

6. Üst düzey fotoğrafçılık: HTC Desire 20 Pro 6 GB Ram 128 GB Siyah Cep Telefonu

En iyi kameralı cep telefonu modelleri arasında yer alan HTC Desire 20 Pro, modern ve şık tasarımı ile birçok kişinin beğenisini kazanıyor. Bir amiral gemisi cep telefonuna yakışacak şekilde 5 kamera merceği bulunduran siyah renkteki cep telefonu, yakın ve geniş açılı çekimlerde üstün performans sergiliyor. Düşük ışık altında bile net görüntüler yakalayabilen HTC Desire 20 Pro, çok yönlü fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Ayrıca ürün 6 GB Ram, 128 GB depolama alanı, 5000 mAh batarya ve hızlı şarj özelliğine sahip.

7. Muhteşem bir deneyim: Oppo A5 2020 Akıllı Telefon

Kaliteli cep telefonlarıyla tanınan Oppo markası, en iyi cep telefonları arasında yer alan Oppo A5 2020 Akıllı Telefon modeli ile muhteşem deneyim sunuyor. Yapay zekâ desteği sayesinde harika fotoğraflar çeken Oppo A5 2020 Akıllı Telefon, kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. Ürün, fotoğraf çekiminde güzelleştirme modları ile de kullanıcılarından tam not alıyor. Başarılı ekranıyla dikkat çeken cep telefonu, yoğun güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülmesine olanak tanıyor. Ekranın bir diğer önemli özelliği ise mavi ışık etkisini azaltarak göz sağlığına olumlu katkı sağlaması.

8. Çift Sim kart kullananlara: Samsung A125F Galaxy A12 Black 128 GB Dual Sim

Çift sim kart desteği sunan ve kaliteli bir akıllı telefona sahip olmak isteyenlere Samsung markasının A125F Galaxy modeli öneriliyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan Samsung A125F Galaxy modelinin önemli bir avantajı da hafıza kartı desteği sunması. Böylece ihtiyaç duyulduğunda depolama kapasitesi kolayca arttırılabiliyor. Ayrıca ürün başarılı kamerası ile de dikkat çekiyor. 5000 mAh pil kapasitesine sahip ve bu sayede gün boyu keyifli kullanım sunuyor. Telefonun 6.5" ekran boyutu ve 16 milyon renk çözünürlüğü bulunuyor.

9. Şarj problemlerine son: Xiaomi Redmi Note 10S 6 GB 128 GB Siyah Cep Telefonu

"En iyi akıllı telefon hangisi?" sorusu sorulduğunda birçok kişi tarafından önerilen Xiaomi Redmi Note 10S, şarj konusundaki başarısı ile öne çıkıyor. 5000 mAh bataryaya sahip cep telefonu, başarılı güç yönetimi sayesinde gün boyu başarılı şarj performansı sergiliyor. Ayrıca hızlı şarj desteği sunan ürün, ihtiyaç duyulduğunda ürünün çabuk şekilde şarj edilmesine imkân tanıyor. 6 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili hafıza olanağı sunan siyah cep telefonunun 6.5" boyutundaki AMOLED ekranı ise geniş yapısı ve canlı renk kalitesi ile kullanıcılarını memnun ediyor. Dış ortam aydınlığına göre otomatik ayarlama yapabilen ekran, her koşulda net görünüm sunuyor.

10. Şık ve kullanışlı: Huawei Mate 20 Lite 64 GB Duos Cep Telefonu

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Modern tasarımı ve geniş açılı ekranı ile birçok kişiyi kendine hayran bırakan Huawei markasının Mate 20 Lite model cep telefonu, 20 MP arka ve 24 MP ön kamerasıyla fotoğraf çekiminde başarılı performans gösteriyor. Yapay zekâ destekli kameraları ile adından söz ettiren cep telefonu, en karanlık ortamlarda çekilen fotoğraflardaki ayrıntıların bile net şekilde görülmesini sağlıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip Huawei Mate 20 Lite cep telefonunun hafıza kartı desteği de bulunuyor. Bu sayede 256 GB'a kadar hafıza yükseltmesi yapılabiliyor.