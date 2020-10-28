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Üç metresi vardı, felaketle sonuçlandı!

İLGİNÇ HABERLER  | 28.10.2020 13:37 | Son Güncelleme

Kendisi gibi bir polis memuruyla evli olan 41 yaşındaki adam, 10 yıllık metresi ilişkilerini karısına açıklayınca deliye döndü. Karısını ve metresini defalarca aldattığı öğrenilen adam, foyasının ortaya çıkmasının ardından tam anlamıyla dehşet saçtı.

Üç metresi vardı, felaketle sonuçlandı!

14 yıllık evli olan 41 yaşındaki Timothy Brehmer, hemşire Claire Parry'yi ilişkilerini karısına söylemekle tehdit ettikten sonra arabasında boğarak öldürdü.

Ölümünden haftalar önce 41 yaşındaki Parry, Brehmer'in bir başka metresi olan Dedektif Kate Rhodes'la Parry'yi ifşa etmek için iletişime geçti.

Farklı bir isimler Facebook hesabı açan Parry, Rhodes'a buradan mesaj attı. İkili konuştuktan sonra Brehmer'in acil servislerde çalışan ve birisi polis olmak üzere en az üç sevgilisi daha olduğuna kanaat getirdi.

Parry, Brehmer'in hayatını mahvetmek için karısı Martha'ya ilişkilerini itiraf etmek istediğini, ayrıca vergi dairesine giderek bahçe ve diğer işlerden kazandığı paraların vergisini ödemediği şikayetinde bulunacağını söyledi.

Dedektif Rhodes'a yazdığı mesajlarda, 'Brehmer'in uzun ve yavaş düşüşünün' adımlarını attığını söyledi.

Brehmer meslektaşları tarafından 'korunmasız' acil servis çalışanlarını 'avlayan' bir 'seks avcısı' olarak biliniyordu.

Dorset Polis Departmanı'ndan bir polis ise MailOnline'a Brehmer'in 'kadın avcısı' olarak bilindiğini ve özellikle kendi bölümündeki kadınları hedef aldığını belirtti.

Zimbabwe'de doğan, annesi ve üvey babası tarafından Hampshire'da büyütülen iki çocuk babası adam sevilen ve işinde iyi birisiydi. Bu da hatalarını örtmesine ve patronlarının onun kadınlarla olan ilişkilerini görmezden gelmesine yol açıyordu

Dedektif Rhodes'la 2011'deki ilişkisini de patronları görmezden gelmişti. Jüriye 'çok hızlı bir şekilde ona aşık olduğunu' söyleyen dedektif, evli olduğunu öğrendikten sonra ilişkiye son verdiğini belirtti.

Dedektif Rhodes 2016 yılında, en son görüşmelerinin üzerinden yıllar geçtikten sonra, Brehmer'in kendisine kocasıyla tatildeyken küfürlü bir mesaj attığını, seks teklif ettiğini ve bunun kendisini 'et parçası' gibi hissettirdiğini söyledi.

Brehmer'in Parry ile ilişkisi ise 2006 yılında, Parry, Royal Bournemouth Hastanesi'nde çalışırken başladı. İlişkileri kısa süre içerisinde ilerledi.Ancak Brehmer, Parry'nin evliliği çöktüğü için son aylarında ilişkilerinin 'yokuş aşağı gittiğini' ve kendisine ev yaşantısını sorarak 'altın kuralı' çiğnediğini söyledi.

Parry'nin polis olan kocası Andrew mahkemeye aylar önce bir ilişkiden şüphelenmiş olduğunu, karısının çantasına kızının cep telefonunu saklayarak bir uygulama vasıtasıyla onu takip ettiğini anlattı.

Karısının Brehmer'e gönderdiği bir email bulduğunu, burada karısının Brehmer'e onu sevdiği gibi kimseyi sevmediğini söylediğini aktardı.

Andrew karısıyla Şubat ayında bu durumu konuştuğunu ve karısının Brehmer'le bir kere ilişkiye girdiğini itiraf ettiğini söyledi. İkili çift terapisine gitti ancak Andrew evliliğin bittiğini kabullendiğini belirtti.

Brehmer mahkemede Parry ile işten önce köpeğini gezdirmeye çıkardığında buluştuklarını ve kendisini ilişkilerini karısına anlatmakla tehdit ettiğini söyledi.

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