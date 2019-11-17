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‘En Azından Nixon İstifa Edecek Kadar Ülkesini Önemsiyordu’

17.11.2019 22:16 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump ile Watergate skandalıyla anılan ve azil kararının imzalanmasından önce görevinden istifa eden eski Başkan Richard Nixon arasında yaptığı karşılaştırmayı Pazar günü bir adım öteye taşıdı

‘En Azından Nixon İstifa Edecek Kadar Ülkesini Önemsiyordu’

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump ile Watergate skandalıyla anılan ve azil kararının imzalanmasından önce görevinden istifa eden eski Başkan Richard Nixon arasında yaptığı karşılaştırmayı Pazar günü bir adım öteye taşıdı.

Pelosi, Nixon’un en azından azledilmeden önce görevini terk edecek kadar ülkesini düşündüğünü söyledi.

Kongre’deki en üst düzey Demokrat olan Pelosi, geçen hafta gazetecilere Trump’ın Ukrayna’dan 2020 seçimlerindeki muhtemel rakibini soruşturmasını istemesinin Nixon’un yaptığını neredeyse küçük gösterdiğini söylemişti.

CBS televizyonuna Pazar günü verdiği röportajda Pelosi, 1970’lerin başında Demokrat Parti merkezine sızılması ve bu durumun üzerinin örtülmesini içeren Watergate skandalına atıfta bulundu.

“Yani Başkan’ın yaptığı bence Richard Nixon’un yaptığından da kat kat daha kötüydü, en azından Richard Nixon bu durumun devam edemeyeceğinin farkına varacak kadar ülkesini önemsiyordu” ifadelerini kullandı.

Birçok Amerikalı için ismi skandalla özdeşleşen eski başkan Nixon 1974’te Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu hakkında azil sürecini başlatan kararı geçirdikten sonra, Senato’nun tamamında oylama yapılmadan istifa etmiş, böylelikle azledilmemişti.

Nixon görevinden istifa eden tek ABD Başkanı. Pelosi ise aylar boyunca liberal Demokratlar’ın azil sürecinin başlatılması çağrılarına direnmiş ancak Başkan’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle telefon konuşmasının kendisini azil soruşturmasını başlatmaya ikna ettiğini söylemişti.

Trump, azil süreciyle karşı karşıya kalan dördüncü ABD Başkanı. Ancak bu süreçle karşılaşan diğer başkanların hiçbiri süreç sonucu görevlerinden olmadı. Yalnızca Richard Nixon 1974’te Watergate skandalı nedeniyle istifa etti. Nixon’un süreç sonunda azledilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

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