En başından beri istenmemişti! Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil son kez sete çıktı! Bu sözlerle veda etti

Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını dizisi yeni sezonda izleyenlerini pek tatmin edemedi. Dizideki senaryo değişikliği hiç sevilmedi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizide Seyran ve Ferit karakterinin başka isimlerle birlikte olması tepki çekti. Diziye Ferit'in yeni partneri olarak yeni sezonda dahil olan Diyar karakterini canlandıran Pelin Akil bu yüzden en başından beri hiç istenmedi.

Yalı Çapkını'nda senaryo eskiye dönmeye başlarken yeni sezonda projeye dahil olan isimlerde tek tek projeye veda etmeye başladı. Bu isimlerden biri de Diyar karakteri ile Pelin Akil oldu.

Ünlü isim dün son kez sete çıktı ve karakterine veda etti. Pelin Akil, son çekim gününe ikiz kızları Alin ve Lina’yla gitti. Veda paylaşımı yapan Akil şu ifadeleri kullandı;

PROJEYE VEDA ETTİ

“Tanıştığım ve çalışmaktan keyif aldığım, bu işe gönül veren tüm arkadaşlarım Diyar’ı da dahil ettiğiniz güzel hikayenizde bana yoldaş olduğunuz için teşekkür ederim, vedalaşırken duygulanmak sarılmak birbirimizin gözünün içine bakmak bunlar her işte olacak şeyler değil, hepiniz çok kıymetlisiniz, biliyorum ki başka ‘diyar’ larda başka hikayelerde yollarımız kesişecek”