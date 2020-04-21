"En basitinden serum iğnelerine bile ihtiyacımız var"

Uzmanlara göre, sağlık sisteminin savaş ve yaptırımlar nedeniyle bir pandemiyle mücadele etmesi imkansız.Suriye'de mart ayından itibaren Suriye ordusunun kontrolündeki başkent Şam, Halep, Humus, Lazkiye, Dera gibi kentlerde kamu kurumlarının, üniversitelerin tatil edilmesi, kısmi sokağa çıkma yasağı gibi çeşitli tedbirler hayata geçirildi. Birçok ülke, hastanelerde yığılmanın olmaması için benzer tedbirler aldı ancak Suriye’de sağlık sisteminin savaş nedeniyle ağır hasarlı olması koronavirüs salgınını daha da tehlikeli hale getiriyor. Uzmanlar, savaş döneminde ağır hasar gören sağlık sistemindeki durumun savaş sonrasında da uluslararası yaptırımlar nedeniyle daha da kötüleştiğini savunuyor. "Doğrudan sağlık sektörüne yönelik yaptırım yok ancak..." Şam Doktorlar Birliği Başkanı Hasan Gabbaş, doğrudan sağlık sistemine yönelik yaptırımın olmadığını söyledi. Gabbaş, "Ekonomik baskılar veya yaptırımlar her zaman sağlık sektörünü ve halkı doğrudan etkiler. Tedavilerde kullanılan özellikle ileri teknoloji cihazlar gibi ihtiyaçlar temin edilemez" dedi.

Suriye’de savaş döneminde çok sayıda doktor ve sağlık personeli hayatını kaybetti veya ülke dışına çıktı. Göç ettikleri ülkelerde korona salgınına karşı mücadele ederken virüs kapan ve hayatını kaybeden Suriyeli doktorlara dair haberlere rastlamak mümkün. İlaç ve tıbbi malzeme üreten fabrikalar da büyük hasar görmüş durumda. Günümüzde kamuoyuna açıklanmış faal halde kaç hastane olduğuna, bunların kapasitelerine, sağlık personeli ve doktor sayısına ilişkin kesin veriler yok. Çatışmaların azalması ile birlikte sağlık sektöründe üretim yapan iş yerleri yavaş yavaş çalışmaya başladı ancak mevcut üretimin ihtiyacı karşılamadığı ve yaptırımların üretim aşamasını olumsuz etkilediği belirtiliyor. Doktor Gabbaş, “Solunum cihazı, ilaç, hatta en basitinden serum iğnelerine kadar birçok şeye ihtiyacımız var” dedi. Yaptırımlar sağlık sektörünü nasıl etkiliyor? Peki, yaptırımlar sağlık sektörünü kapsamadığı halde nasıl doğrudan etkileyebiliyor? Bu soruyu örnek vererek cevaplayan Gabbaş, "Suriye hükümeti herhangi bir cihaz almak istediğinde bunların gemiyle veya uçakla nakli üzerinde bile yaptırım var. Hatta bunların sigortalanması da yaptırıma dahil" dedi.

Suriye'nin ve 2011 öncesinde bölgenin önde gelen ilaç firmalarından biri olan UNIFARMA adlı firmanın sahibi İsam Natuk’a göre yaptırımlar hammadde, teknoloji gibi üretim için gerekli ihtiyaçların temini aşamasında ve ortaya çıkan maliyet ile kendini gösteriyor. Herhangi bir işlenmiş veya ham maddenin Suriye’ye ithali aşamasında birçok zorluğun yaşandığını belirten Natuk, ilk aşamada ham madde temin edilecek üreticilerin veya firmaların ikna edilmesi gerektiğini ve bu firmaların siyasi/ticari baskıları ve sonuçları göze alması gerektiğini söylüyor. İkinci aşamada, bankalar üzerindeki yaptırımların devreye girdiğini anlatan Natuk, bu aşamada ithalat veya ihracat için gerekli para transferlerinin yapılmasının zorlaştığını, girişimde bulunanların yaptırımları deldiği gerekçesiyle kara listeye alınmasına yol açabildiğini belirtiyor. Natuk, "Duyduğumuza göre, bir ham maddeye dair resmi kayıtlar (menşei) Suriye’ye ulaşana kadar ülkeden ülkeye, birçok kez değiştiriliyor. Bu da ürünün maliyetini ve piyasa fiyatını önemli ölçüde etkiliyor" dedi.

Yeni yaptırımlar gelecek Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımlar ve dönemsel ambargolar 2011 Arap Ayaklanması’ndan çok önce başladı. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’ne yakın bir pozisyon belirleyen Suriye ile Batı dünyasının ilişkileri 1973 Arap-İsrail Savaşı ile daha da gerildi ve bu süreç yeni yaptırımlarla sonuçlandı. Lüks tüketim ürünlerinden sivil uçak yedek parçasına, tekstil için gerekli ham maddeden komünikasyona kadar birçok kalemde uygulanan yaptırımlar teknolojik bilgi, uzman desteği gibi alanları da kapsıyor. Ayaklanma dönemine kadar Suriye, sağlık başta olmak üzere birçok alanda yerel üretim için gerekli hammadde, makine, uzman gibi ihtiyaçlarını bölge ülkelerinden veya Türkiye gibi Avrupa ülkeleri ile ilişkileri olan ülkeler üzerinden karşılıyordu. Ancak ayaklanma dönemi bölge ülkeleri arasındaki siyasi ilişkileri etkiledi. Son olarak ayaklanma döneminde Suriye ordusunun işkence yaptığını gösterdiği iddia edilen binlerce fotoğraflık bir arşiv ortaya çıktı. ABD, arşivi Suriye dışına çıkardığı belirtilen kişinin kod adı olan Ceaser/Sezar adı verilen bir dizi yaptırımların daha hayata geçirileceğini duyurdu.