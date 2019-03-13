İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Gönül işi de kardeşim, gönül kıra kıra nasıl oluyor bu iş. En başta benim gönlümü kırdın be... Sen hapishaneye giderken başka bir siyasi partide olmama rağmen yanında ben vardım, dara düştüğün zaman demokrasi adına, adalet adına, hukuk adına yanında bendim." dedi.

Partisinin Palandöken ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Akşener, partililer tarafından davul zurnayla karşılandı.

Akşener, açılış öncesi Erzurum bar ekibi ve İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin hançer barı gösterisini izledi.

Meral Akşener, daha sonra burada bekleyen partililere hitaben yaptığı konuşmada, seçmenin velinimet olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan, iktidar partisini, yerel seçimde verecekleri oylarla uyarmasını isteyen Akşener, şunları kaydetti:

"'Bu seçimde dün olduğum gibi ceketimi assam seçilirim, seçtiririm' diyenlerin kulağını çekmezseniz, bazı uyarılarda bulunmazsanız, Erzurum göç veren şehir olmaya devam edecektir. Onların, öncelikle Erzurum'un, Erzurumlunun gözünün içine bakabilmeleri için o kulağı çekip kızartacaksınız. Keşke adayların projeleri, hizmet anlayışları yarışsaydı. Onlar üzerinden rekabet olsaydı. Şuradan gelirken gördüm, her yerde Tayyip Bey'in fotoğrafı, benim de ayıp olmasın bir iki fotoğrafımı asmışlar. Zaten hiç asılmaması gerekiyordu. Ben değil, Mahmut Uykusuz, Canan kızım seçilecek. Burada Tayyip Bey seçilmeyecek, adayları seçilecek. Nasıl bir iştir sanki Türkiye'nin tüm belediye başkanları tek kişi seçiliyor o da Tayyip Erdoğan, işi kaynatıyorlar."