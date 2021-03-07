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En beğenilen Kadınlar Günü mesajları | Instagram, WhatsApp ve Twitter için farklı Kadınlar Günü mesajları

07.03.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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En beğenilen Kadınlar Günü mesajları | Instagram, WhatsApp ve Twitter için farklı Kadınlar Günü mesajları

8 Mart Dünya Kadınlar günü tüm dünyada kutlanan önemli günlerden biri olarak biliniyor. Vatandaşlar kadın haklarının, kadın-erkek eşitliğinin en çok konuşulduğu günlerden biri olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sevdiklerine yollamak için en güzel mesajları araştırmaya koyuldu. İşte Instagram, WhatsApp ve Twittter için farklı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları...

Kadın haklarının ve kadın-erkek eşitliğinin öneminin vurgulandığı ve tüm dünyada kutlandığı gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte sosyal medyada paylaşabileceğiniz ve annenize, sevgilinize, eşinize, ablanıza, tanıdığınız tüm kadınlara yollayabileceğiniz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları...

TWITTER, INSTAGRAM VE WHATSAPP İÇİN EN GÜZEL 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Kadına şiddetin olmadığı, kadınlarında erkekler kadar özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle...

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun.

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler kadınlar günün kutlu olsun..

Kadınlar toplumumuzun mimarlarıdır, bir toplumun gelişmesi, değişmesi ve aile yapısı tamamen kadına bağlıdır. Ne yaparsak yapalım asla onların hakkını ödeyemeyiz. Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Kısa bir mesaj olmalı bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmadın.. Kadınlar günün kutlu olsun!

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun.

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

“Kadınlar ile ilgili yapılabilecek üç şey vardır. Onu sevebilir, onun için acı çekebilir ya da onu edebiyata çevirebilirsin.” Henry Miller

“Dünyayı kadınlar yönetiyor olsaydı hiç savaş yaşanmazdı ancak 28 günde bir derin müzakereler yaşanırdı.” Robin Williams

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