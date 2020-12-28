En büyük bagaj hacmine sahip 10 D segmenti arabalar hangileri?

Bagaj hacminin önemli olduğu bir durumda enleri incelemekte bizden olsun. En büyük bagaj hacmine sahip olan otomobil kaç litre? En büyük bagaj hacmine sahip 10 otomobil hangisi? İşte o modeller.

RENAULT TALISMAN

Renault’un özellikle makam otomobili mantığı ile ürettiği modellerden olan Talisman, cömert bagaj hacmiyle de dikkat çekiyor. Renault Talisman’ın bagaj hacmi ise 608 litre olarak belirlenmiş.

SKODA SUPERB

Çek üreticinin en başarılı modellerinden olan Superb, özellikle geniş iç hacmi ile de dikkat çekiyor. Modelin bagaj hacmi ise 595 litre.

VOLKSWAGEN PASSAT

Alman üretici Volkswagen’in en trend modelleri arasında olan Passat, 586 litre bagaj hacmine sahip.

VOLKSWAGEN ARTEON

Döneminde Passat CC olarak anılan model Arteon olarka yoluna devam etti. Bu modelin bagaj hacmi ise 563 litre olarak belirlenmiş.

TOYOTA AVENSIS

En büyük bagaj hacmine sahip olan d segmenti 10 otomobil listesinde Japon’lar da yer alıyor. Toyota Avensis burayı domine ederken, 509 litrelik bagaj hacmini kullanıcılara sunuyor.

OPEL INSIGNIA

Listenin diğer Alman ismi ise Insignia. Model 500 litre bagaj hacmine sahip.