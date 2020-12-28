En büyük bagaj hacmine sahip 10 D segmenti arabalar hangileri?

Bagaj hacminin önemli olduğu bir durumda enleri incelemekte bizden olsun. En büyük bagaj hacmine sahip olan otomobil kaç litre? En büyük bagaj hacmine sahip 10 otomobil hangisi? İşte o modeller.
Renault’un özellikle makam otomobili mantığı ile ürettiği modellerden olan Talisman, cömert bagaj hacmiyle de dikkat çekiyor. Renault Talisman’ın bagaj hacmi ise 608 litre olarak belirlenmiş.
Çek üreticinin en başarılı modellerinden olan Superb, özellikle geniş iç hacmi ile de dikkat çekiyor. Modelin bagaj hacmi ise 595 litre.
Alman üretici Volkswagen’in en trend modelleri arasında olan Passat, 586 litre bagaj hacmine sahip.
Döneminde Passat CC olarak anılan model Arteon olarka yoluna devam etti. Bu modelin bagaj hacmi ise 563 litre olarak belirlenmiş.
En büyük bagaj hacmine sahip olan d segmenti 10 otomobil listesinde Japon’lar da yer alıyor. Toyota Avensis burayı domine ederken, 509 litrelik bagaj hacmini kullanıcılara sunuyor.
Listenin diğer Alman ismi ise Insignia. Model 500 litre bagaj hacmine sahip.
Japon üreticilerin lüks markası olan Infinity, bagaj hacmi konusunda da oldukça cömert. Model 500 litrelik bagaj hacmini kullanıma sunuyor.
Listemizdeki Fransız modellerden 508 yer alıyor. Bu model 487 litrelik bir alan sunuyor.
Alfa Romeo’nun en etkili modellerinden olan Giulia, 480 litrelik bagaj hacmini sizlere sunuyor.
Alman üretici müşterilerine 480 litrelik bagaj hacmi sunuyor.
BMW’nin en popüler modellerinden olan 3 Serisi, müşterilerine 480 litrelik bir alan sunuyor.