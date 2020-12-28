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En büyük bagaj hacmine sahip 10 D segmenti arabalar hangileri?

28.12.2020 11:13 | Son Güncelleme:
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En büyük bagaj hacmine sahip 10 D segmenti arabalar hangileri?

En büyük bagaj hacmine sahip bir otomobil almak özellikle Türkiye pazarında çok önemli bir konu. Araç ne olursa olsun o bagaj büyük olacak. En büyük bagaj hacmine sahip 10 D segmenti araba hangisi?

Bagaj hacminin önemli olduğu bir durumda enleri incelemekte bizden olsun. En büyük bagaj hacmine sahip olan otomobil kaç litre? En büyük bagaj hacmine sahip 10 otomobil hangisi? İşte o modeller.

Renault Talisman

RENAULT TALISMAN

Renault’un özellikle makam otomobili mantığı ile ürettiği modellerden olan Talisman, cömert bagaj hacmiyle de dikkat çekiyor. Renault Talisman’ın bagaj hacmi ise 608 litre olarak belirlenmiş.

Skoda Superb

SKODA SUPERB

Çek üreticinin en başarılı modellerinden olan Superb, özellikle geniş iç hacmi ile de dikkat çekiyor. Modelin bagaj hacmi ise 595 litre.

Volkswagen Passat

VOLKSWAGEN PASSAT

Alman üretici Volkswagen’in en trend modelleri arasında olan Passat, 586 litre bagaj hacmine sahip.

Volkswagen Arteon

VOLKSWAGEN ARTEON

Döneminde Passat CC olarak anılan model Arteon olarka yoluna devam etti. Bu modelin bagaj hacmi ise 563 litre olarak belirlenmiş.

Toyota Avensis

TOYOTA AVENSIS

En büyük bagaj hacmine sahip olan d segmenti 10 otomobil listesinde Japon’lar da yer alıyor. Toyota Avensis burayı domine ederken, 509 litrelik bagaj hacmini kullanıcılara sunuyor.

Opel Insıgnia

OPEL INSIGNIA

Listenin diğer Alman ismi ise Insignia. Model 500 litre bagaj hacmine sahip.

Infiniti Q50

INFINITI Q50

Japon üreticilerin lüks markası olan Infinity, bagaj hacmi konusunda da oldukça cömert. Model 500 litrelik bagaj hacmini kullanıma sunuyor.

Peugeot 508

PEUGEOT 508

Listemizdeki Fransız modellerden 508 yer alıyor. Bu model 487 litrelik bir alan sunuyor.

Alfa Romeo Giulia

ALFA ROMEO GIULIA

Alfa Romeo’nun en etkili modellerinden olan Giulia, 480 litrelik bagaj hacmini sizlere sunuyor.

Audi A4

AUDI A4

Alman üretici müşterilerine 480 litrelik bagaj hacmi sunuyor.

BMW 3 Serisi

BMW 3 SERİSİ

BMW’nin en popüler modellerinden olan 3 Serisi, müşterilerine 480 litrelik bir alan sunuyor.

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