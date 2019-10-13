"En büyük eroin operasyonu" sanıkları hakim karşısına çıkacak

Erzurum'da bir tırda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili aralarında uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu iddia edilen kişinin de bulunduğu 7'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan tırda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin davanın ilk duruşması, Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
"Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin" olarak kayıtlara geçen olayla ilgili davada, uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu iddia edilen tutuklu sanıklardan Mehmet Zeki Fidan ile Saruhan Özçelik, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi, Hacı Karahan ve tutuksuz sanık Mazlum Özdemir hakim karşısına çıkacak.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gümrükteki şirket ortakları Özdemir ve Ergi ile organizatör Karahan'ın "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 162 yıla kadar, Yıldırım, Mısır ve Fidan'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 166 yıl 6 aya kadar, organizatör Özçelik'in, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 169 yıl 6 aya kadar, gümrük şirketi çalışanı Mazlum Özdemir'in de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 162 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
- İddianameden
Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 54 sayfalık iddianamede, 24 Ocak'ta İran'dan yola çıkıp Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giren Ş.D. idaresindeki tırı Erzurum-Erzincan kara yolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durduran polislerin, tırın dorsesinde bulunan 20 çuvaldan 17'sinde mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına saklanan 25 bin 834 paket halinde 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildiği belirtilmişti.
İçinde uyuşturucu madde bulunan 17 çuvalın 11'inin siyah iplikle 6'sının ise mavi iplikle dikilerek üzerine "90 TENÖR" ibaresinin yazıldığı aktarılan iddianamede, uyuşturucuyu alacak kişilerin yakalanması amacıyla, uyuşturucu indirildikten sonra tırın teslimat adresine gönderildiği kaydedilmişti.
İddianamede, Erzurum polisinin oluşturduğu özel ekip ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timlerince, İstanbul'da uyuşturucuyu teslim alacaklarını düşünerek buluşma noktasına gelen Karahan ve Özçelik ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçmaya çalışan Fidan'ın gözaltına alındığı ve İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen özel jetle Erzurum'a getirildiği yer almıştı.
Uyuşturucunun taşınması için sanıkların kullandığı yöntem, kriptolu cep telefonu ve özel mesajlaşma programının deşifre edildiğine dikkati çekilen iddianamede, örgüt yapılanmasını anlatan organizatör ve örgüt yöneticisi Saruhan Özçelik'e ifadesi esnasında İstanbul'dan gelen avukatlarla baskı yapıldığı, lojistik firma sahibi örgüt üyesi Hacı Karahan'ın verdiği ifadede ise daha önce de aynı yöntemle sevkiyat yaptıklarını anlattığı bildirilmişti.
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