"En büyük eroin operasyonu" sanıkları hakim karşısına çıkacak

Erzurum'da bir tırda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili aralarında uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu iddia edilen kişinin de bulunduğu 7'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan tırda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin davanın ilk duruşması, Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

"Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin" olarak kayıtlara geçen olayla ilgili davada, uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu iddia edilen tutuklu sanıklardan Mehmet Zeki Fidan ile Saruhan Özçelik, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi, Hacı Karahan ve tutuksuz sanık Mazlum Özdemir hakim karşısına çıkacak.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gümrükteki şirket ortakları Özdemir ve Ergi ile organizatör Karahan'ın "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 162 yıla kadar, Yıldırım, Mısır ve Fidan'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 166 yıl 6 aya kadar, organizatör Özçelik'in, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 169 yıl 6 aya kadar, gümrük şirketi çalışanı Mazlum Özdemir'in de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 162 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.