En büyük EV üretim ağını kuruyor!

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen Group adeta e-hareketlilik seferberliği ilan etti. 2022 yılına kadar grup bünyesinde faaliyet gösteren dört marka ile birlikte 27 yeni elektrikli model üretmeyi planlayan Alman otomotiv devi bu iş için gerekli adımları hızla atmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Almanya’daki Zwickau fabrikasına 1 milyar avro yatırım yapan şirket, geçtiğimiz gün ise Hannover ve Emden fabrikalarını EV üretim tesisine dönüştüreceğini açıkladı. Tüm bu hazırlıklarla Avrupa’nın en büyük EV üretim ağını kurmayı planlayan VW Group, 2022 yılına kadar 10 milyon elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor.
Audi, Porsche, Skoda ve SEAT’ın da bünyesinde bulunduğu VW Group geçtiğimiz 2017 yılında küresel çapta 10,41 milyon araç sattı. Geçtiğimiz yılın satış verileri ve 2022 yılına kadar 10 milyon elektrikli otomobil satma iddiası göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki üç yıl boyunca tüm dünyada satılan her üç Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda ve SEAT marka otomobilden birinin saf elektrikli güç ünitesine sahip olacağı öngörülüyor.
Peki Hannover ve Emden fabrikalarında üretilen Volkswagen’lerin akıbeti ne olacak ?
Volkswagen halihazırda Emden fabrikasında Passat ve Arteon gibi orta ölçekli iki sedan üretiyor. Ancak son dönemde Avrupa’daki kullanıcıların dizellerden uzaklaşması ve SUV’lara yönelmesi oldukça hacimli bir model olan Passat’ın satışlarını önemli ölçüde düşürdü. Bu karşın Arteon satışları şimdilik iyi gitse de daha ne kadar böyle devam eder bilinmez.
Hannover’da ise Tiguan, Amarok, Transporter ve Crafter gibi modeller üretiliyor. Şirket Çarşamba günü yaptığı açıklamada Emden ve Hanover’de inşa edilen modellerin üretiminin kademeli olarak gruba ait diğer tesislere aktarılacağını söyledi.
Marka için düşen satışlarına rağmen önemini koruyan Passat’ın üretimi ise kardeş marka Skoda’nın Çek Cumhuriyetin’deki fabrikalarından birine devredilecek. Bu fabrika muhtemelen Skoda Superb’nin de üretildiği Kvasiny fabrikası olacak. Ancak Skoda’nın Çek Çek Cumhuriyeti’nde üretim yapan mevcut iki tesisi de neredeyse tam kapasite çalışıyor. Bu nedenle Skoda için Avrupa’daki üçüncü bir tesisi açmaya karar veren VW Group bunun için gözüne Bulgaristan ve Türkiye’yi kestirdi. Durumun Cuma günü netlik kazanacağı biliniyor.
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