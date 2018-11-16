En büyük EV üretim ağını kuruyor!

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen Group adeta e-hareketlilik seferberliği ilan etti. 2022 yılına kadar grup bünyesinde faaliyet gösteren dört marka ile birlikte 27 yeni elektrikli model üretmeyi planlayan Alman otomotiv devi bu iş için gerekli adımları hızla atmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Almanya’daki Zwickau fabrikasına 1 milyar avro yatırım yapan şirket, geçtiğimiz gün ise Hannover ve Emden fabrikalarını EV üretim tesisine dönüştüreceğini açıkladı. Tüm bu hazırlıklarla Avrupa’nın en büyük EV üretim ağını kurmayı planlayan VW Group, 2022 yılına kadar 10 milyon elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor.

Audi, Porsche, Skoda ve SEAT’ın da bünyesinde bulunduğu VW Group geçtiğimiz 2017 yılında küresel çapta 10,41 milyon araç sattı. Geçtiğimiz yılın satış verileri ve 2022 yılına kadar 10 milyon elektrikli otomobil satma iddiası göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki üç yıl boyunca tüm dünyada satılan her üç Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda ve SEAT marka otomobilden birinin saf elektrikli güç ünitesine sahip olacağı öngörülüyor.