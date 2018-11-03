AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Türkiye ekonomik anlamda zor bir dönemi geride bıraktı. Ülkemiz hiç de hak etmediği şekilde saldırılara maruz kalarak, bir türbülansa sokulmak istendi. Allah'a hamdolsun bizim en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz." dedi.

Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesisleri'nde "Sivil Toplum Kuruluşları Düzce Buluşması" programına katılan Sarıeroğlu, 12 Kasım 1999'da Düzce'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andıklarını ve ülkenin böyle bir felaketi tekrar yaşamamasını dilediklerini söyledi.

AK Parti olarak 16 yıldır gösterilen başarı hikayesinde, yerel yönetimlerin sivil toplumlara yönelik yaptığı çalışmaların da etkili olduğuna değinen Sarıeroğlu, "Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerimizi canlı tutmamız, bizim başarı hikayemizin bir parçasıdır. Biz bu başarı hikayemizi inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde de daha aktif ve hızlı çalışmalar yaparak daha da ileriye taşımak kararlılığındayız. Bu bağlamda ortak akla istişare konusunda her türlü toplum kuruluşu ile çalışmayı, ötekileştirme olmadan, her farklı görüşün de bu dönemde görüşünü alarak, perspektif olarak çalışma yapmaya kararlıyız." diye konuştu.