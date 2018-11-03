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"En büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 13:57 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: - "Türkiye ekonomik anlamda zor bir dönemi geride bıraktı. Ülkemiz hiç de hak etmediği şekilde saldırılara maruz kalarak, bir türbülansa sokulmak istendi. Allah'a hamdolsun bizim en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Türkiye ekonomik anlamda zor bir dönemi geride bıraktı. Ülkemiz hiç de hak etmediği şekilde saldırılara maruz kalarak, bir türbülansa sokulmak istendi. Allah'a hamdolsun bizim en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz." dedi.

Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesisleri'nde "Sivil Toplum Kuruluşları Düzce Buluşması" programına katılan Sarıeroğlu, 12 Kasım 1999'da Düzce'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andıklarını ve ülkenin böyle bir felaketi tekrar yaşamamasını dilediklerini söyledi.

AK Parti olarak 16 yıldır gösterilen başarı hikayesinde, yerel yönetimlerin sivil toplumlara yönelik yaptığı çalışmaların da etkili olduğuna değinen Sarıeroğlu, "Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerimizi canlı tutmamız, bizim başarı hikayemizin bir parçasıdır. Biz bu başarı hikayemizi inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde de daha aktif ve hızlı çalışmalar yaparak daha da ileriye taşımak kararlılığındayız. Bu bağlamda ortak akla istişare konusunda her türlü toplum kuruluşu ile çalışmayı, ötekileştirme olmadan, her farklı görüşün de bu dönemde görüşünü alarak, perspektif olarak çalışma yapmaya kararlıyız." diye konuştu.

- "Zor bir dönem geride kaldı"

Türkiye'nin zor bir dönemi geride bıraktığına değinen Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye, ekonomik anlamda zor bir dönemi geride bıraktı. Ülkemiz hiç de hak etmediği şekilde saldırılara maruz kalarak, bir türbülansa sokulmak istendi. Allah'a hamdolsun bizim en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz. Bu birlik ve beraberlik ruhu ile bu süreci sağ salim, ekonominin de emin ellerde olmasının sonucunda atlatmış durumundayız. Bu ilk saldırıları da püskürtmüş durumdayız. Şu anda enflasyonla topyekun mücadele programımız yürürlüğe girmiş durumda. Orta vadeli programımız açıklandı.Bu program ayakları yere basan her türlü toplumun görüşü alınmış bir program. Bu bağlamda hedeflere sağlıklı şekilde ulaşılacağına inanıyorum. Enflasyonla topyekun mücadele programı kapsamında yaklaşık 2 bin 500 sivil toplum kuruluşu yüzde 10 indirim çalışmasına destek vermiş durumda. Mobilya, beyaz eşya, otomobil gibi birçok alanda açıklanan ÖTV paket indirimi bu çalışmalara çok büyük katkı sağlayacak."

- "Şu anda pozitif bir süreç yaşanıyor"

Sarıeroğlu, uluslararası bazı yaptırımlarla karşı karşıya gelindiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve bu yaptırımlarla alakalı da şu anda pozitif bir süreç yaşandığını söyledi.

Yaşanan dalgalanma döneminde, yeni fırsatlarla kendini değerlendirme, kendini gözden geçirme süreci yaşandığını belirten Sarıeroğlu, "Bu süreçleri kendini yenileme, fırsat ve yeni sıçramalarla önümüze bakacağımız bir süreç olarak değerlendiriyorum. Türkiye bu yaşadığı dalgalanma sürecinden inşallah çok daha güçlenerek çıkmış durumda. Gerçekten gurur duymamız gereken bir tablo oluştu. Birlik, beraberlik tablosu oluştu." dedi.

Türkiye'de enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşlardan iş dünyasına her kesimin büyük özveri gösterdiğini anlatan Sarıeroğlu, "Türkiye potansiyeli çok güçlü bir ülke. Ekim ayı ihracat rakamlarında cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmış durumdayız. Bakanımız Adana'da açıkladı. Dış ticaret rakamımız 400 milyar doları bulmuş durumda. Çok şükür çarklar dönüyor. İşletmelerimiz yurt dışından siparişlerini alıyorlar. Bu kapasite artışlarımıza vesile olacak inşallah. İstihdam teşviklerimiz ve bakanlığımızın bu alanda yaptığı çalışmalar ile sıkıntı yaşamadan yolumuza bakacağız." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, konuşmasının ardından kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Sivil Toplum Kuruluşları

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