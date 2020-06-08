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En büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 13:52 | Son Güncelleme

Antalya’da, yasağın kalkmasıyla birlikte sahile obasını kurmaya başlayan Hayrettin Göksu, en büyük hayali olan röportajını gerçekleştirdikten sonra aynı günün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aksu sahilinde lüks otellere komşu Kumköy bölgesinde, 1 Haziran'dan itibaren yasakların kalmasıyla çardak ve obalar kurulmaya başlanmıştı. Sanayi esnafı Hayrettin Göksu da 16’ıncı yılında ailesiyle obasını kurma hazırlıklarına başladı. 1 Haziran günü yakınları ve arkadaşlarıyla obasını sahile getiren Göksu, yerleştirme işlemlerini tamamladı. Çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir kişi olan Göksu, o günün akşam saatlerinde obalarda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Göksu’nun cenazesi Serik Çandır Mahallesinde toprağa verildi. Çevresindeki komşuları Hayrettin Göksu’nun en büyük hayallerinden birinin gazetecilere röportaj vermek olduğunu dile getirdi. Hayrettin Göksu, yasağın kalktığı gün olan 1 Haziran tarihinde röportaj vermişti.

'BİZE İMRENİRLER'

Göksu röportajında şunları ifade etmişti:
"24 yıldır yaz döneminde çardağa geliyorum. Burası Kumköy’ün garibanlar şehri. Yazın çakarız, sonbaharda sökeriz. Bizi engelleyen yasaklar oldu.
Allah herkese şifa versin. Birkaç gün içinde taşınacağız. Her şeyimiz çardağın içinde.
Oteller uzağımızda biraz. Bize imrenirler. Çardakların önünden geçenler fotoğraf çektirirler. Misafirimiz olurlar.
Yasak olmasa mayıs ayı başında burada olurduk. Caretta carettaların yuvalarını koruruz. Çıkan yavruları görüntüleriz."
Hayrettin Göksu’nun komşusu Süleyman Arkan, “Uzun yıllardır burada çardak komşuluğu yapardık. Burada çok sevilen yardımsever biriydi, buranın neşesiydi. Bir hafta önce çardağını yaparken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çok üzüldük, kardeşimiz ölmüş kadar olduk. Esnafta olduğundan sempatik sevilen biriydi” dedi.
Hayrettin Göksu’nun bir diğer elektrik ustası komşusu Cemali ise, “Çok iyi bir arkadaşımızdı sürekli buraya gelirdi. 1 Haziran günü saat 17.30 gibi çardağı yerleştirirken kalbi sıkışmış. Allah rahmet eylesin çok sevilen saygı duyulan biriydi. Bu bölgenin neşe kaynağıydı. Röportaj vermiş çok güzel olmuş. Sevenlerine bizlere güzel bir anı oldu. Buraya ilk o gelirdi bize örnek olurdu. O olmadığı için bizde zor geldik.Çardağı gözümüzün önünde, onu gördükçe üzülüyoruz” diye konuştu.
Olay günü Hayrettin Göksu ile görüştüğünü ifade eden elektrik ustası Cemal Uysal, ”Sohbet ettik burada. Ayrıldık iki üç saat sonra acı haberi geldi. Çok iyi biriydi neşeliydi. Geçen yıl kalp krizi gibi bir şaka yapmıştı. Gelecek miyiz gelmeyecek miyiz diye bizi denemiş. 'Hepiniz geldiniz, size on puan verdim' demişti. Şakacı biriydi. Geçen yıl gazeteciler gelmişti yine görüntüler almaya. Onlarla bir röportaj yapmak istiyorum demişti. Olay günü ise bir röportaj yapmış. Çok istediği bir şeyi de gerçekleştirmiş. On numara bir insandı. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

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