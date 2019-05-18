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"En büyük hedefimiz gençliğin önünü açmak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 13:27 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "İstiklal Mücadelemizin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadığımız bugünde en büyük hedefimiz, kendi ayakları üzerinde duran, inançlı, hoşgörü sahibi, iyiyi ve güzeli savunan, her daim adaletin ve hakkın yanında olan bir gençliğin önünü açmak" - "Daha güçlü Türkiye hedefimiz yolunda Cumhuriyetimizin emanetçisi olan gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz"

ANKARA (AA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "İstiklal Mücadelemizin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadığımız bugünde en büyük hedefimiz, kendi ayakları üzerinde duran, inançlı, hoşgörü sahibi, iyiyi ve güzeli savunan, her daim adaletin ve hakkın yanında olan bir gençliğin önünü açmaktır." ifadelerini kullandı.

Usta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’da Türk milletinin, hürriyete ne kadar layık olduğunu bütün dünyaya ispatladığını belirtti.

İstiklal ve istikbali uğrunda kenetlenen Türk milletinin, tüm olumsuz şartlara rağmen birlik ve beraberlik içinde Samsun’da bağımsızlık ateşini yakarak Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda kudretli bir adım attığını vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın canı pahasına verdiği özgürlük mücadelemiz, bağımsızlık kazanmak için mücadele eden birçok millete umut olmuş ve insanlık adına bu anlamda dünya tarihine yön vermiştir. Türk milletinin dirilişinin sembolü olan istiklal mücadelemiz "Gençlik ve Spor Bayramı" ilan edilerek yarınlarımızın gerçek sahibi gençlerimize armağan edilmiştir."

- "İstiklal şuuruyla yetişen gençler en büyük teminat"

Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için milli değerlere sahip çıkan ve istiklal şuuruyla yetişen gençlerin en büyük teminat olduğuna işaret eden Usta, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimizin 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde gösterdiği duruş, ecdadımızın mirası olan şanlı bayrağımıza verdiği önemin müeyyidesidir. İstiklal Mücadelemizin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadığımız bugünde en büyük hedefimiz, kendi ayakları üzerinde duran, inançlı, hoşgörü sahibi, iyiyi ve güzeli savunan, her daim adaletin ve hakkın yanında olan bir gençliğin önünü açmaktır. Daha güçlü Türkiye hedefimiz yolunda Cumhuriyetimizin emanetçisi olan gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bütün şehitlerimizi minnetle ve rahmetle yad ediyorum."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

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