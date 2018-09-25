En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!

Estetik konusunu abartan Crown, görenlere 'Bu kadarına pes!' dedirtiyor. İlk kez 20 yaşında ameliyat olan Crown'un tek isteği dünyanın en büyük kalçalarına sahip olabilmek.

Tekrar bıçak altına yatacak!

1 / 25 Dünyanın en büyük kalçalarına sahip olmak isteyen Natasha Crown, defalarca operasyon geçirdi. Ancak Crown, sabahları uyanır uyanmaz ayna karşısına geçip, daha büyük kalçalara sahip olmak istediğini söyledi.

2 / 25 The Sun gazetesinde yer alan habere göre; operasyonların yanı sıra alabildiği kadar kilo almaya çalışan 24 yaşındaki Natasha Crown, daha çok kilo alabilmek için altı kilo çikolatalı krema yiyor.

3 / 25 Pizza ve makarnadan zengin öğünlerle besleniyor. Ayrıca vücudunda biriken yağları kalçasına enjekte ettiriyor.

4 / 25 İsveç'te yaşayan Natasha, büyük kalçalara sahip olma isteğini "Kalçalarımın büyük olması beni seksi ve güçlü gösteriyor" diyerek, savundu.

5 / 25 İlk kez 20 yaşında operasyon yaptıran Crown, dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak için her şeyi yapacağını kaydetti.

6 / 25 Takıntılı olduğunu kaydeden Crown, yalnızca kalçasını büyütmediğini, meme ve dudak büyütme operasyonlarına da başvurduğunu belirtti.

7 / 25 Pek çok kişinin kilodan hoşlanmamasına karşın Natasha Crown, "Vücudumu çok beğeniyorum, yürürken bütün o sallantıyı hissediyorum. Popom beni seksi ve güçlü hissettiriyor.

8 / 25 Olumsuz eleştirileri ise duymazdan geliyorum çünkü böyle çok mutluyum" diyen Crown, daha büyük kalça için yakın zamanda tekrar bıçak altına yatmaya hazırlanıyor.

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