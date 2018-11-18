TUNUS (AA) - Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Nahda'nın yeni hükümetin oluşumunda ülke çıkarları gereği, kendi siyasi ağırlığını yansıtmakta hırslı davranmadığına işaret ederek, en büyük kazanımlarının terörle mücadele olduğunu söyledi.

Gannuşi, Nahda'nın yıllık genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, partisinin ülkedeki köklü partilerden olmasına rağmen ülke çıkarları gereği yeni hükümetin oluşumunda kendi siyasi ağırlığını yansıtma konusunda hırslı davranmadığını vurguladı.

Nahda'nın sadece kabinedeki temsiliyetini iyileştirmekle yetindiğini ve bu çerçevede hükümette yer almayı haketmeyen kişileri veto ettiğini belirten Gannuşi, şöyle devam etti:

"En büyük kazanımımız terörle mücadele oldu. Hükümette yer almayı haketmeyen kişiler, daha iyi olduğuna inandığımız isimlerle değiştirildi. Bu isimlerin Nahda'ya mensup olması zaruri bir durum değildi."

Başbakan Yusuf eş-Şahid'in 13 bakan ve 5 devlet başkanlığını kapsayan kabine revizyonu, ülkede tartışmalara yol açmıştı.

Cumhurbaşkanı Sibsi kendisine danışılmadan "oldubittiye" getirildiği gerekçesiyle revizyonu kabul etmediğini açıklarken, Cumhurbaşkanı'nın kurucusu olduğu Nida Tunus Partisi de Şahid'in kabine değişikliğini "darbe girişimi" şeklinde niteleyerek kabinedeki bakanlarına "istifa etmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Tartışmalı kabine revizyonu, geçen pazartesi güvenoyu almak için meclise sunulmuş, uzun saatler süren oylama sonucu salt çoğunluğun oyuna (109) ulaşmıştı.

Nida Tunus Partisi'nin boykot ettiği oylamada meclisteki 217 milletvekilinden 163'ü hazır bulunmuştu.

Tunus anayasasının 99. maddesine göre, Başbakan "Dışişleri ve Savunma bakanları" haricinde kabinede revizyona gitme hakkına sahip bulunuyor.

