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En büyük köpek balığı yakalandı! Bin 500 kilo...

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2020 14:44 | Son Güncelleme

Bir araştırma ekibi, doğu Kanada'daki Nova Scotia kıyılarında 1,500 kilogramdan fazla ağırlığa sahip 5.24 metre uzunluğunda beyaz köpek balığı yakaladı.

En büyük köpek balığı yakalandı! Bin 500 kilo...

Ocearch keşif gezisi lideri Chris Fischer, köpek balığının 50 yaşın üzerinde olduğunu ve Kuzeybatı Atlantik'te görülen en büyük beyaz köpek balığı olduğunu söyledi.

Fischer onun için,'o çok yaşlı bir yaratık, bir okyanus kraliçesi ve bir anne. Yıllar öncesine uzanan hayatının derin, zengin bir hikayesini anlatan tüm yara izlerine, iyileşmiş yaralara ve renk değişimlerine sahip' diyor.

Araştırmacılar, ultrason, dişlerinden bakteri örnekleri ve beslenmesini öğrenmek de dahil olmak üzere 21 araştırma projesine gidecek olan köpek balığından veri topladı. Tıbbi araştırma için kan, kas ve deri örnekleri de alındı.

Chris Fischer Facebook'ta, 'Çevreleyen sularda balık stoklarının dengelenmesine yardımcı olmaya devam edecek ve okyanusumuzun eko-sisteminin bu bilge koruyucusundan daha fazlasını öğrenmek için sabırsızlanıyoruz' dedi.

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Nukumi'ye, biri ne kadar derine gittiğini, diğeri ise önümüzdeki beş yıl boyunca hareketlerini izleyecek üç etiket takıldı. Ocearch şu anda Kuzeybatı Atlantik'te etiketlenmiş yaklaşık 60 köpek balığını takip ediyor ve veriler onların Doğu Kıyısı'ndan aşağıya, Florida çevresine ve Meksika Körfezi'ne göç ettiklerini ortaya koydu.

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Ocearch, 2012'den beri Kuzeybatı Atlantik'te beyaz köpek balıklarını inceliyor ve hedefleri arasında nerede çiftleşip doğum yaptıklarını öğrenmek de var.

Ocearch, resmi Facebook sayfasında canavar köpek balığının bir resmini paylaştı. 6,500'ün üzerinde beğeni ve 1,300 yorum aldı.

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