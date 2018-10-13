"En büyük projeler Cumhurbaşkanı'mızın izniyle yapıldı"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "2002'de iktidar olduktan sonra daha önceki dönemlerde hiçbir projemize onay vermeyenler karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başbakanlığı döneminde bütün kapılar açıldı. En büyük projeler Sayın Cumhurbaşkanı'mızın izniyle yapıldı. Hepsinin altında imzası var, Allah ondan razı olsun." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, bu meydanın bugün bir kez daha tarihi bir olaya şahitlik ettiğini söyledi.

Bundan 17 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk genel başkanlığında, bulundukları yere yüz metre mesafede, AK Parti olarak ilk mitinglerini yaptıklarını anımsatan Özhaseki, "Sizler o gün sahip çıktınız. Cumhurbaşkanı'na bağrınızı açtınız ve bağrınıza bastınız. O günden bugüne kadar da ev sahipliğinde hiç kusur etmiyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Her seçimde buradaydınız. En zor günlerde buradaydınız. Gezi olaylarından sonra FETÖ'cü hainlere ders vermek için bu meydanda ilk siz toplandınız. 15 Temmuz'da yine bu meydanları siz doldurdunuz. 15 Temmuz'un finalinde 180 bin kişi ile Türkiye şampiyonu olarak rekor kırdınız. Hepinizden Allah razı olsun." diye konuştu.