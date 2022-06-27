En büyük risklerden biri demişti! Elon Musk'tan yine korkutan cümleler geldi: "Böyle devam ederse..."

Elon Musk'ın Japonya uyarısı manşetlere taşındı. İnsanlığın düşen doğum oranının yıllardır kendisini rahatsız ettiğini söyleyen ünlü milyarder, son uyarısı ile büyük ses getirmeyi başardı. Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın CEO'su olan ve aynı zamanda Twitter'ı satın almak için çalışan Musk, yaptığı uyarıda eğilimler devam ederse ülkenin 'yok olacağını' dahi söyledi.

600 BİNDEN FAZLA DÜŞÜŞ YAŞANDI

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, geçen yıl Japonya, azalan doğum oranları ve hızla yaşlanan nüfus nedeniyle nüfusunun 600 binden fazla düşüş yaşadığını gördü. Ülkenin İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı'na göre, ülke nüfusu art arda 11'nci yıl düştü ve 644 bin kişi azaldı.

Resmi veriler ayrıca, 15 ila 64 yaş arasındaki kişilerin oranının yüzde 59,4 ile en düşük seviyeye ulaştığını, 65 yaş ve üzerindekilerin oranının ise yüzde 28,9 ile rekor seviyeye ulaştığını gösterdi.

ELON MUSK'TAN JAPONYA VE ABD'YE UYARI

Her zaman bebek yapılmasını desteklediğini belirten 8 çocuk babası Elon Musk ise “Mevcut eğilim iyi değil. İnsan sayısı iyi bir eğilim göstermiyor" derken, “Japonya öncü bir göstergedir. Geçen yıl 600 bin kişiyi kaybettiler” şeklinde konuştu.

Musk, "Eğer bu eğilim devam ederse, Japonya tamamen ortadan kalkacak," dedi. Düşen doğum oranları iyileşmezse, ABD'nin de Japonya'nınkine benzer bir kaderle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

"ÇİN'İN DE BİR SORUNU OLACAK"

SpaceX'in kurucusu, ülkenin politikalarına dikkat çekerek, "Çin'in de bir sorunu olacak" dedi.

Bir analize göre, uzun süredir sürdürdüğü tek çocuk politikasını terk eden Çin'in doğum oranı, ailelere üç çocuğa kadar izin verilmesine rağmen düşmeye devam etti.

Elon Musk, "Birçok insan, gezegendeki mevcut insan sayısının sürdürülemez olduğu söylüyor. Bu tamamen doğru değil. Nüfus yoğunluğu aslında oldukça düşük” ifadelerini kullandı.

Ünlü iş insanı daha önce düşen doğum oranlarının insanlığı bekleyen en büyük tehdit olduğunu öne sürmüş ve "Medeniyet için en büyük risklerden biri düşük doğum oranıdır" demişti.

Öte yandan Musk, doğum oranlarının düşmesiyle ilgili mart ayında da ilginç bir açıklama yapmıştı. En büyük korkusunu açıklaması istendiğinde Musk, insanlığın düşen doğum oranının yıllardır onu rahatsız ettiğini söylemişti.

