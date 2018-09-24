'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşını tırmandırması beklenen yeni uygulama başkent Washington saatiyle gece yarısından başlayarak uygulamaya kondu.
Washington, "haksız ticari uygulamaları" gerekçe göstererek, 24 Eylül itibariyla Çin'den satın aldığı ve toplam değeri 200 milyar doları bulan yaklaşık 6 bin ürün üzerindeki gümrük verilerini artırıyor.
Çin, ABD’nin yeni gümrük vergilerine karşı, 60 milyar dolarlık ABD ürününe vergi uygulayarak karşılık vermeye hazırlandığını açıklamış, ABD Başkanı Trump ise, Çin'in 60 milyar dolarlık vergiyi uygulaması durumunda ABD’nin 267 milyar dolarlık yeni vergi tarifesinin de devreye gireceği uyarısında bulunmuştu.
Çin'in buna misillemesi ise 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe ek vergi koyarak geldi.
ABD'nin son hamlesi ile Temmuz ayından bu yana ek vergi getirilen Çin ürünlerinin ticari değeri 250 milyar dolara ulaştı.
Bu da Çin'in, ABD'ye yaptığı ihracatın yarısının yeni vergilere tabi olduğu anlamına geliyor.
Amerikan ticaret yetkililerince verilen 2016 yılı rakamlarına göre Çin'in, ABD ile ithalat ve ihracatı içeren toplam dış ticaret hacmi 578,2 milyar dolar. Yani ABD, Çin'in en çok ticaret yaptığı ülke.
Çin'den misillemesi de aynı gün devreye giriyor
24 Eylül Pazartesi günü itibariyla, Çin ürünlerini ithal edecek ABD şirketleri yüzde 10 ek gümrük vergisi ödeyecek.
Çantadan, pirince ve tekstil ürünlerine kadar, ek vergi kapsamına giren ürün sayısının 6 bine yaklaştığı belirtiliyor.
Eğer iki ülke anlaşma sağlayamaz ise 2019 başından itibaren vergilerin yüzde 25 seviyesine çekilecek.
ABD'nin aksine Çin ise, bilgisayar, küçük uçaklar ve tekstil ürünlerini de kapsayan Amerikan ürünlerine yüzde 5 ek vergi getirdi. Et, buğday ve şarapta ise bu rakam yüzde 10 olarak belirleniyor.
Çİn'in yeni gümrük vergileri de ABD'ninkiler gibi 24 Eylül'de yürürlüğe giriyor.
ABD Başkanı Trump ise Çin'in karşılık vermesi halinde "vakit geçirmeksizin üçüncü aşamaya geçileceğini" söylemişti.
Üçüncü aşamada toplam değeri 267 milyar doları bulan Çin ürünlerine ek vergi getirilmesi öngörülüyor.
Bu durumda, Çin'in ABD'ye ihraç ettiği tüm kalemlerde yeni vergiler getirilmiş olacak.
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