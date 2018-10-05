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'En Büyük Savaş' şiddetini artırdı!

05.10.2018 10:40 | Son Güncelleme

Çin yönetimi ABD Başkan Yardımcısı'nın iç işlerine müdahale suçlamasını sert dille geri çevirdi. Mike Pence Pekin'i ABD'deki önemli seçimler öncesinde Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalışmakla suçlamıştı.

Pekin yönetimi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Çin'in ABD'deki seçimleri etkilemeye çalıştığına dair suçlamasının "mesnetsiz" olduğunu açıkladı ve suçlamayı geri çevirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying ABD Başkan Yardımcısı'nın suçlamasının "Çin'e hakaret" anlamına geldiğini söyledi.

Mike Pence Washington Hudson Enstitüsündeki yoğun ilgiyle karşılanan konuşmasında Çin yönetimini ABD Başkanı Donald Trump'a karşı çalışmakla suçlamış, Pekin'in ABD'nin içişlerine karıştığını ve Kasım ayındaki Kongre ara seçimleriyle 2020 yılındaki Başkanlık seçimi öncesinde Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını söylemişti.

Çin'in "başka bir ABD Başkanı istediğini" söyleyen Mike Pence, "Pekin yönetiminin ithal Amerikan mallarına koyduğu vergilerle Trump taraftarlarının çoğunlukta olduğu eyaletlerdeki sanayi branşlarını zor duruma sokmayı amaçladığını" belirtmişti.

Ticaret savaşı, Pekin'in Güney Çin Denizi üzerinde hak iddia etmesi ve diğer anlaşmazlık konuları nedeniyle ABD ile Çin arasındaki ilişkiler donma noktasına geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo önümüzdeki Pazartesi günü Pekin'e gidecek. Pompeo'nun, Tokyo, Pyongyang ve Seul temaslarını izleyecek olan Pekin ziyaretinde Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve Kore yarımadasında alınabilecek karşılıklı güven arttırıcı tedbirler görüşülecek.

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çin ABD Mike Pence en büyük savaş ticaret savaşı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yok biribirinizden farkınız.BM.5 li çetesi her ülkeye müdahale ediyor.
Ya salakmısınız abd ve çin. vurun birbirinizi de dünya rahatlasın
Abd ben kralım pozları verip rest çekip sahne arkasından figüranla ilişki düzeltmeye çalışıyor ki imajını toplasın yerle yeksan olmuş ekonomiyi ve imajı bir abd daha olsa yanınızda toplanmaz haldesiniz son çırpınışlar bunlar trump farkında zaten iyi polis kötü polis rolleri ile çözemezsiniz ..
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