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En büyük sorunu anında çözüyor! Uyumadan önce bir çay bardağı yemeniz yeterli

09.04.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabak çekirdeği, beyni ve hafızayı güçlendirmesiyle biliniyor. Ancak kabak çekirdeğinin tek faydası bunlar değil. Kabak çekirdeği alınıp kurutulduktan sonra tüketildiğinde içeriğindeki mineraller ve çeşitli maddeler sayesinde sağlığımıza çok faydalı bir besin haline dönüşüyor. Özellikle akşamları yatmadan önce bir çay bardağı kabak çekirdeği yerseniz, sabah uyandığınızda farkı göreceksiniz.

En büyük sorunu anında çözüyor! Uyumadan önce bir çay bardağı yemeniz yeterli

Kabak çekirdeği, sevilen bir kuruyemiş olarak tercih ediliyor. Kabak çekirdeğinin aslında saymakla bitmeyecek kadar çok faydası var. Kabak çekirdeği çok sayıda uzman tarafından doğal sakinleştirici olarak gösteriliyor. Kış aylarında tüketilen kabaklar tam bir şifa deposu oluyor. Ancak kabağın en az kendisi kadar çekirdekleri de faydalı. Günümüzde normal ay çekirdeğine nazaran kabak çekirdeği tüketenlerin sayısı da epey fazla. Hatta uzmanlara göre günlük tüketilen 1 avuç kabak çekirdeği sayısız fayda sağlıyor.

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MAGNEZYUM DEPOSU

Magnezyum açısından zengin bir besin olan kabak çekirdeğinin tüketimi kalp sağlığı için önemlidir. Magnezyum ayrıca damarların yapısına katılan bir mineraldir, iskeletimizi oluşturan kemiklerin içinde bolca bulunur.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan kabak çekirdeği beyni serbest radikal hasarından koruyor, bu sayede hücreler savunmasız kalmıyor ve hafıza gerilemiyor.

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Kabak çekirdeği aynı zamanda iyi bir magnezyum ve çinko kaynağı. Magnezyum öğrenme ve hafıza için çok önemli bir mineral. Günde 1 çay bardağı tuzsuz kabak çekirdeği tüketebilirsiniz.

  • Kansere karşı koruyabilir.
  • Prostat ve mesane sağlığını destekler.
  • Kalp hastalıklarından korur.
  • Libidoyu yükseltir

KABIZLIK SORUNUNA KARŞI KABAK ÇEKİRDEĞİ

Ayrıca kabak çekirdeğinin kabızlığı da önlediği biliniyor. Kabak çekirdeğinin 5 süper faydasına ek olarak kabızlığı da önlediği bilinmektedir.

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NASIL YAPILIR?

Bir çay bardağı kadar kabak çekirdeğini kabuklarıyla birlikte tüketin. Ardından üzerine 1 bardak kadar ılık su için.

Çok geçmeden daha kolay bir şekilde tuvalete çıkabileceksiniz. Bu sayede kabızlık sorunundan kısa sürede kurtulmuş olacaksınız.


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