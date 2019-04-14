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En büyük turna balığını yakalamak için yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

Bilecik'te bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada 160 balıkçı kıyasıya yarıştı

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi ve Bilecik Avcılar Kulübü iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen "Turna Balığı Yakalama Yarışması"na balıkçılar yoğun ilgi gösterdi.

Gölpark'ta düzenlenen yarışma için farklı illerden Bilecik'e gelen 160 balıkçı çadır kurarak kamp yaptı.

En büyük turna balığını yakalamak için ellerinde oltalarla saatlerce bekleyen yarışmacılardan 63 yaşındaki Osman Kaya, 51 santimetrelik turna balığını tutarak, birinci oldu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, gazetecilere, organizasyonun yağmura rağmen devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahin, gelecek yıl daha geniş katılımla, daha fazla balık tutkununu kente çekmek istediklerini söyledi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden yarışmaya katılmak için gelen Hasan Çelik de balık sevgisinin çocukken başladığını ve zamanla hobiye dönüştüğünü kaydetti.

Yarışmaya babasıyla katılan 11 yaşındaki Abdülkadir Çelik ise balık tutmayı çok sevdiğini ifade etti. Çelik, en büyük balığı tutmak için uğraştığını belirtti.

Eskişehir'den yarışmaya katılmak için Bilecik'e gelen Baha Sabahi de 20 yıldır uğraştığı balıkçılığın çok zevkli, keyifli bir hobi olduğunu anlattı.

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Bilecik turna turna balığı yarışma

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