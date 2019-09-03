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En çekici işveren tekrar ASELSAN oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:42 | Son Güncelleme

Universum, Türkiye’deki gençler için “En Çekici İşverenler Araştırması 2019” sonuçlarını açıklandı.

En çekici işveren tekrar ASELSAN oldu

Universum, Türkiye’deki gençler için “En Çekici İşverenler Araştırması 2019” sonuçlarını açıklandı. Kasım 2018-Nisan 2019 aralığında, 50 üniversiteden toplam 64 bin 967 öğrenci ve ortalama 4,5 yıl deneyime sahip 18 bin 338 genç profesyonelin katılımı ile yürütülen araştırma kapsamında; gençlerin, iş ve işveren markalarına yönelik eğilimleri karşılaştırmalı olarak analiz edildi.
Bu yılki araştırmanın bir diğer önemi ise, kariyer beklentileri ve hedefleri bakımından önemli farklılıklar gösteren Y ve Z kuşağı temsilcilerinin, "öğrenciler" ve "genç profesyoneller" başlıkları altında, aynı ankete katılması oldu. Bu sayede, Y ve Z kuşağının iş arama süreçlerinde sosyal medya kullanım tercihleri ve şirket tanıma yöntemleri başta olmak üzere, iş değiştirme oranları, çalışan ilişkilerine verilen önemin şirket tercihleri sırasındaki etkileri ve adaptasyon becerilerine ilişkin önemli veriler elde edilmiş oldu.
Zirvedeki isim değişmedi
ASELSAN, önceki 5 yılda olduğu gibi 2019 yılında da Mühendislik ve IT kulvarında, iki kuşaktan temsilcilerin de çalışmayı en çok tercih ettikleri şirketler listesinde birinci sırada yer aldı. İktisadi ve İdari Bilimler alanında öğrenciler için beş basamak, genç profesyoneller için ise bir basamak yükselen ASELSAN bu alanda da ilk 10’daki yerini sağlamlaştırdı.
Profesyonel eğitim ve gelişim, iyi bir maaş, kariyer gelişimini destekleyecek liderler, uluslararası çalışma ve seyahat fırsatları ile çalışana saygı gibi temel işveren markası niteliklerinin; hem öğrenciler hem de genç profesyoneller tarafından önceliklendirildiği araştırma sonuçları, iki kuşağın profesyonel çalışma hayatı beklentilerini net bir biçimde ortaya koydu.

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