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  4. En çıplak Kedicik Tülay Kumaşçı'dan Adnan Oktar'a övgüler! 'Allah delikanlımın şanını 10 binlik cezayla yüceltti!'

En çıplak Kedicik Tülay Kumaşçı'dan Adnan Oktar'a övgüler! 'Allah delikanlımın şanını 10 binlik cezayla yüceltti!'

13.01.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Adnan Oktar'ın 'en çıplak fotoğraf paylaşan kediciği' olarak ünlenen firari Kedicik Tülay Kumaşçı, Adnan Oktar'a verilen 10 bin yıllık hapis cezasına övgüler düzdü. Adnan Oktar'la birlikte olduğu fotoğrafını kalp içinde paylaşan Kumaşçı, "Allah delikanlımın şanını 10 binlik cezayla yüceltti!" dedi.

Organize silahlı suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddiasıyla yargılanan Adnan Oktar ve 13 müridi 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis ve 400'er bin TL cezaya çarptırıldı. Cezanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tülay Kumaşçı, Oktar'ın cezasını "Dün şerefli bir gündü. Allah delikanlımın şanını 10 binlik cezayla yüceltti" ifadelerini kullandı.

En çıplak Kedicik Tülay Kumaşçı'dan Adnan Oktar'a övgüler!

Organize silahlı suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddiasıyla yargılanan Adnan Oktar ve 13 müridi 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis ve 400'er bin TL cezaya çarptırıldı. Cezanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tülay Kumaşçı, Oktar'ın cezasını "Dün şerefli bir gündü. Allah delikanlımın şanını 10 binlik cezayla yüceltti" ifadelerini kullandı.
Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Silivri'de görülen karar duruşmasına, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu sanıklar katıldı.
Mahkeme Adnan Oktar'ın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'Siyasal veya askeri casusluk', 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım', '7 kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı', '27 kez nitelikli cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eziyet', 'eğitim hakkının engellenmesi', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi' ve 'tehdit' suçlarını işlediğine kanaat getirerek önce 1075 yıl hapse mahkûm etti.
Mahkeme, Oktar'la birlikte örgüt yöneticileri Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Halil Hilmi Müftüoğlu, Bora Yıldız, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Aylin Atmaca, Alev Babuna, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Yeliz Sucu, Ayşegül Hüma Babuna ve Fatma Ceyda Ertüzün'ün cezalarına örgüt üyelerinin de cezalarını ekleyerek toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis ve ayrı ayrı 400 bin lira para cezası verdi.
Yaklaşık 10 bin yıllık cezanın ardından firari kedicik Tülay Kumaşçı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Kumaşçı, "Dün ne şerefli bir gündü. Allah delikanlımın şanını 10 binlik cezayla yüceltti. Tarihte böyle bir ceza böyle bir dava görülmedi. 11.01.2021 günü tarihe altın harflerle yazıldı. Kim bilir tahliyeleri nasıl muhteşem olacak. Heyecanla bekliyorum" dedi.
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Cehennemde buluşursunuz. İşlemiş olduğunuz olduğunuz zinalara tertemiz islam dinini alet ettiniz..
eleştirecek hiç bi tarafını bulamıyorum Afaaaattt
adnanın cezasını anladık,şimdi dışarıdaki şarlatanların sırasını gelmesini bekliyoruz.ortalıkta dolaşan bir çok adnancı var hepside para,pul sahibi adam satın alabilecek güçteler buda bir ayrıntı bence.

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