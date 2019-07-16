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"En çok Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 15:30 | Son Güncelleme

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci: "Bulgaristan tarafına yasal olmayan yollarla geçmeye çalışan en çok Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanıyor" -"Demirköy'de son 3 ayda 600'e yakın düzensiz göçmen yakalandı"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, Türkiye-Bulgaristan sınırında en çok Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalandığını belirtti.

Kaymakam Ekinci başkanlığında valilik toplantı salonunda, Türkiye-Bulgaristan hudut güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür toplantıların iki komşu ülke açısından önemli olduğunu aktardı.

Toplantıda, Türkiye ve Bulgaristan sınırındaki düzensiz göçmen hareketi, ne kadar düzensiz göçmenin sınır ihlali yaptığı ile göçmenlerinin uyruklarına yönelik görüşmelerde bulunduklarını aktaran Ekinci, şunları belirtti:

"Biz özellikle bu düzensiz geçişlerin önlenmesine yönelik kararlar almaya çalışıyoruz. Bulgaristan düzensiz göçmen konusunda bize en çok yardımcı olan ülkelerinden biridir. Bir bölgede kaçak yollarla geçiş ihbarı yapıldığında çok hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bulgaristan tarafına yasal olmayan yollarla geçmeye çalışan en çok Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanıyor. Demirköy'de son 3 ayda 600'e yakın düzensiz göçmen yakalandı."

Toplantının ardından Bulgaristan heyetine kentin tarihi ve turistlik yerleri gezdirildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma

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