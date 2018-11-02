En çok alışveriş kediler için yapılıyor

İSTANBUL, (DHA) - HEPSİBURADA, eylül-ekim aylarında petshop kategorisine olan talebin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 arttığını açıklarken, alışverişlerin yüzde 56’sının kediler için yapıldığını bildirdi.

E-ticaret platformu Hepsiburada, petshop kategorisindeki alışverişlere yönelik trend verilerini açıkladı. Petshop kategorisine yönelik talebin eylül-ekim aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 arttığı ifade edildi.

Hepsiburada, kadınların geçen yıla oranla evcil hayvan ürünlerine taleplerinin yüzde 72 oranında arttığını da vurguladı. Petshop kategorisinden en çok alışveriş yapan yaş aralığı 36-45 olurken, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya en çok alışveriş yapan iller olarak sıralandı.

EN ÇOK TALEP KEDİ-KÖPEK MAMASINDA

Pet kategorisinde en çok talebin kedi ve köpek mamalarına gösterildiğini belirten Hepsiburada, havaların soğumasıyla birlikte pet tekstiline olan ilginin de arttığını ortaya koydu.

Hepsiburada trend verilerine göre, alışverişlerin yüzde 56’sı kediler için yapılıyor. Bunu yüzde 28 oranıyla köpekler ve yüzde 8 ile kuşlar takip ediyor. Evcil hayvanlar için alışverişlerin yüzde 6’sı balıklar, yüzde 2’si hamster ve tavşanlar için yapılırken, bu yüzdenin kalanını kaplumbağalar oluşturdu.